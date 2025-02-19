Инсайдер: в GTA 6 появится собственная радио-станция хип-хопера DJ Khaled

Пользователь соцсети X с ником TheGhostOfHope, известный по слухам о франшизе Call of Duty, заявил, что в Grand Theft Auto 6 появится радиостанция музыканта DJ Khaled — популярного исполнителя в жанре хип-хоп. Диджей и продюсер, настоящее имя которого Халед Мохамед Халед, будет лично вести эфир.

Некоторые геймеры скептически отнеслись к такой задумке: не всем нравится музыка DJ Khaled. По словам TheGhostOfHope, потенциально в игре могут появиться и радиостанции других популярных музыкантов из реальной жизни.

Ранее о своём участии в GTA 6 объявил рэпер T-Pain. Музыканту даже пришлось перестать играть в GTA 5 на ролевом сервере NoPixel — этого якобы потребовала сама Rockstar. Другой рэпер — ShoolBoy Q — пока лишь намекнул, что его треки можно будет услышать в GTA 6. По слухам, в саундтреке игры появятся и песни диско-певицы Аниты Уорд.

В сентябре 2024 года вокалист поп-группы Heaven 17 Мартин Уэр раскритиковал Rockstar за её политику в отношении выкупаемой музыки для GTA 6. Певца оскорбила сумма, предложенная за его песни, а также отсутствие роялти после выхода игры.

GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series X|S. Издание Kotaku полагает, что экшен в открытом мире выпустят 28 октября, но согласно другим прогнозам, игру выпустят 17 сентября — в годовщину выхода GTA 5.