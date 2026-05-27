Инсайдера Grand Theft Auto 6 забанили на форумах после провального прогноза о третьем трейлере

Сообщество Grand Theft Auto 6 вновь оказалось в центре обсуждений после громкой истории с предполагаемым инсайдером, которого заблокировали на GTAForums за ложный прогноз о выходе третьего трейлера игры.

Пользователь под ником Graczdari 91 ранее привлёк внимание фанатов тем, что одним из первых опроверг слухи о скором старте предзаказов GTA 6 через Best Buy. Тогда многие поклонники серии были уверены, что утечка правдива, однако информация так и не подтвердилась, благодаря чему репутация «инсайдера» заметно выросла.

После этого Graczdari 91 сделал ещё более громкое заявление — по его словам, третий трейлер GTA 6 должен был выйти 26 мая. Пользователь уверял, что получил сведения от знакомых из отдела продаж Sony и настолько верил в свои слова, что даже предложил пари на 1000 евро.

Однако назначенная дата прошла без каких-либо новостей от Rockstar Games. Ни трейлера, ни анонсов компания не представила, а обсуждение быстро превратилось в волну насмешек со стороны фанатов, уставших от бесконечных фейковых утечек вокруг игры.

Администрация GTAForums вскоре вмешалась в ситуацию и выдала пользователю бан. Согласно сообщению модераторов, блокировка продлится до 18 ноября. При этом ему всё же позволят вернуться на форум позже, но уже исключительно как обычному участнику сообщества, а не «инсайдеру».