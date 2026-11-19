Меньше суток прошло с момента релиза Grand Theft Auto 6 в некоторых регионах, а внимание игроков уже переключилось с первой женской протагонистки серии Лусии Каминос на совершенно нового персонажа, не появлявшегося ни в одном трейлере или рекламном материале. Речь о Мэнди - новой "иконе" фанатов GTA 6. Дальше могут быть спойлеры.

Мэнди появляется вскоре после первой главы игры. Брайан, арендодатель Джейсона, поручает игроку собрать арендную плату с Мэнди. Когда Джейсон приходит к ней домой, она отказывается платить, пока он не поможет ей с сантехникой.

Дальше сцена развивается по почти пародийным лекалам: Мэнди с порога начинает флиртовать с Джейсоном, кокетливо водит его по дому, жалуясь на бытовые проблемы, и в какой-то момент возвращается в одном бикини. Джейсон пытается ее пристыдить, но флирт не прекращается. Эпизод мгновенно разлетелся на клипы в TikTok, X и YouTube благодаря комичному контрасту: пока Мэнди открыто флиртует с Джейсоном и пытается заманить его в спальню, герой сохраняет невозмутимость, просит вантуз и упорно занимается сантехникой.

На этом этапе игры Лусия все еще в тюрьме - и, возможно, именно поэтому ранние игроки GTA 6 так зациклились на Мэнди: игра настойчиво подает ее как потенциальный любовный интерес до того, как Лусия полноценно входит в сюжет. После релиза объем поисковых запросов про Мэнди резко вырос. Соцсети завалены ее скриншотами, а в крупных сообществах по GTA 6, например в r/gta6unmoderated, многие из топовых тредов сейчас посвящены "пышногрудой брюнетке". Посты о Мэнди стали настолько вездесущими, что часть фанатов уже устала от них и просит перестать постить посты с ней.

Несмотря на высокий интерес аудитории, Мэнди остается исключительно эпизодическим персонажем. Разработчики не предусмотрели возможности завести с ней романтические отношения, сохранив основной фокус сюжета на истории Джейсона и Лусии.