Интернет-сыщики совершенно обезумели: они считают, что определили дату анонса GTA 6 ©

Когда речь заходит о слухах, касающихся GTA 6, поклонники всегда проявляют изрядную долю воображения, склонного видеть улики и доказательства повсюду, настолько, что они строят невероятные повествования о предполагаемых событиях презентации, в данном случае нового экшена, которая может состояться уже на следующей неделе.

Официально о GTA 6 известно практически только то, что она упоминается как грядущая и находящаяся в разработке у команды. В остальном Rockstar Games старается не сообщать подробностей о готовящейся игре, которая, во всяком случае, несколько месяцев назад стала объектом масштабной утечки.

Однако помимо утечек изображений и видеороликов, полноценной презентации игры так и не последовало, и вот мы подошли к недавнему обновлению: Rockstar Games опубликовала на сайте X сообщение с изображением, которое вы уже видели вот здесь.

В сообщении сообщается о появлении в GTA Online некоего контента, посвященного "Лунному фестивалю", и пока ничего странного. Однако, как уже сообщалось ранее, многие заметили деталь в левой части изображения, а именно "VI".

Но это еще не все до чего смогли додуматься интернет-сыщики: поскольку речь идет о празднике Луны, кто-то даже проанализировал фазу Луны, изображенной на картинке, и выяснил, что она соответствует фазе 3 октября 2023 года. Это позволило предположить, что презентация GTA 6 намечена на вторник, 3 октября 2023 года.

Помимо вопроса о фазе Луны, в качестве основания для предположения можно привести и тот факт, что октябрь является постоянным месяцем для подобных анонсов компании Rockstar, а также месяцем запуска различных частей серии.

После первых размышлений о возможных отсылках к GTA 6 в сообщении GTA Online, теории сразу же пошли дальше, перейдя к анализу подсказок, связанных с октябрем, точнее, с "RockOctober", учитывая, что этот месяц всегда считался связанным с новостями команды.