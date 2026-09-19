Инвестор спросил о задержках GTA 6 - Штраус Зельник ответил цифрами и напомнил, как выросла Take-Two

Во время ежегодного собрания акционеров Take-Two глава компании Штраус Зельник столкнулся с довольно неудобным вопросом. Один из инвесторов напомнил о многолетних задержках, несбывшихся ожиданиях и зависимости издателя от небольшого числа крупнейших франшиз, а затем спросил, считает ли совет директоров нынешнее руководство подходящим для дальнейшего управления компанией.

Акционера также интересовало, готов ли совет заменить топ-менеджеров, если операционные показатели и создание стоимости для владельцев акций не улучшатся. Зельник заверил, что совет директоров требователен к руководству и при неудовлетворительных результатах кадровые перестановки вполне возможны. Однако с самой характеристикой состояния Take-Two он не согласился.

Однако я хотел бы поспорить с тем, как вы охарактеризовали ситуацию в своём вопросе,

— заявил Зельник.

В подтверждение своей позиции руководитель напомнил, в каком состоянии Take-Two находилась в марте 2007 года, когда нынешняя управленческая команда пришла к руководству. Тогда годовая выручка компании составляла менее миллиарда долларов, она находилась под расследованием нескольких государственных органов, а главным крупным активом оставалась GTA. По словам Зельника, Take-Two была близка к банкротству.

За прошедшие годы издатель, как отметил глава компании, существенно диверсифицировал бизнес, вышел на мобильный рынок и запустил более 11 франшиз, отдельные релизы которых разошлись тиражом свыше пяти миллионов копий.

Зельник также указал, что с марта 2007 года акции Take-Two выросли примерно на 1200%, тогда как прогнозируемая выручка компании в текущем финансовом году составляет от 8 до 8,2 млрд долларов. Таким образом, на критику задержек глава издателя предпочёл ответить результатами почти двух десятилетий работы нынешнего руководства.