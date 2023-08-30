Исполнитель роли Майкла в GTA 5 считает, что GTA 6 будет стоить ожидания ©

GTA 6 - самый ожидаемый релиз Rockstar Games, но о нем пока мало что известно. Студия официально подтвердила разработку проекта, но с тех пор не было сделано ни одного официального заявления.

Нед Люк недавно поделился сообщением от поклонника, который высоко оценил его работу в GTA 5. Актер воплотил в жизнь роль Майкла Де Санты, чем сразу же заслужил похвалу миллионов поклонников.

Неудивительно, что его сообщение привлекло внимание поклонников франшизы Grand Theft Auto, а один из фанатов высказался по поводу GTA 6. Поклонник был обеспокоенным и утверждал, что миллионы геймеров просто хотят уже поиграть в следующую часть.

Нед Люк ответил на это:

Ожидание будет стоить того.

Пока неизвестно, имеет ли актер озвучки отношение к GTA 6, но, возможно, он кое-что знает об игре от людей, работающих в индустрии.

С другой стороны, актер мог сделать это заявление, основываясь на качестве GTA 5 и полагая, что Rockstar Games выпустит еще один солидный проект с открытым миром

Генеральный директор Take-Two ранее заявлял, что Rockstar Games стремится к совершенству в GTA 6. Если верить словам генерального директора, разработчик, возможно, готовит нечто особенное, чего стоит ждать, как предположил Нед Люк.

Как уже говорилось ранее, Rockstar Games не раскрывает подробностей о GTA 6. Однако в результате серии утечек, произошедших в прошлом году, стали известны различные подробности о сеттинге, персонажах и игровых механиках.