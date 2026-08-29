Исполнительный продюсер GTA 6 рассказал о возможностях для нелетального прохождения игры

Представитель Rockstar North прокомментировал возможность мирного прохождения Grand Theft Auto 6, заверив фанатов, что для этого предусмотрена совершенно новая игровая механика. Grand Theft Auto 6 расскажет историю молодой криминальной пары, что сделает задачу избегать стрельбы по NPC довольно сложной. Однако Rockstar, похоже, уверена, что поклонники ненасильственных игр найдут способы насладиться предстоящей игрой с открытым миром, несмотря ни на что.

Хотя это довольно редкое явление, действительно есть фанаты, которые предпочитают играть в GTA, не совершая серьезных преступлений и не убивая пешеходов и полицейских. Хороший пример — актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

В интервью Милли Бобби Браун прокомментировала GTA 6 и описала свое предпочтение мирному геймплею, сказав: «Я не нарушаю правила [в играх GTA]. Я останавливаюсь на светофорах, я никогда никого не сбиваю». Теперь кажется, что шестая часть серии станет идеальной игрой для фанатов, разделяющих ее стиль игры.

В интервью Famitsu соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон сказал:

Позвольте представить новую функцию: подавляющий огонь. Вместо того чтобы стрелять прямо в цель, вы можете намеренно промахнуться и выстрелить поблизости, чтобы запугать или дезориентировать её, выиграв время для побега.

Нельсон объяснил, что новая функция GTA 6 призвана предоставить игрокам нелетальный вариант действий в бою.

Позже в интервью Нельсон размышлял о конкретных миссиях, которые могут подтолкнуть игроков к применению смертельной силы, как это показано в трейлере GTA 6 Extended Look, где главные герои попадают в засаду полицейских. Он сказал: «Это не всегда легко, но есть много ситуаций, в которых можно пройти, никого не убив».

Нельсон привёл в пример ограбление, объяснив, что игроки могут выполнить его полностью скрытно. Он сказал, что игроки могут проникнуть в магазин, не дав сработать сигнализации, и уйти до того, как кто-либо будет оповещен, что позволит им избежать стрельбы по свидетелям или перестрелки с полицией.

Ранее в утечке информации о GTA 6 было подтверждено, что игроки смогут использовать электрошокеры для нейтрализации целей, не убивая их. Однако комментарии Роба Нельсона указывают на то, что игрокам будет предоставлена ​​гораздо большая автономия.

IGN сообщает, что игроки смогут обезвреживать враждебных NPC, стреляя им в руки или ноги. Ещё интереснее то, что игроки, по всей видимости, смогут выбивать оружие противника из его рук выстрелом, что является нелетальным способом его обезвреживания.

Роб Нельсон, похоже, уверен, что Rockstar Games предоставила игрокам с различными стилями игры множество вариантов. В GTA 6 также будет присутствовать система чести, которая отслеживает решения игроков, и совершение моральных или аморальных поступков, таких как убийство или спасение невинных NPC, по всей видимости, будет влиять на то, как игровой мир реагирует на игрока.