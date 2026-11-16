Исследователь Gezine заявил об извлечении исполняемого файла игры с PS5 на прошивке 14.22 за три дня до выхода GTA 6

Известный исследователь безопасности игровых консолей Gezine сообщил о возможном прорыве в изучении защиты PlayStation 5. По его словам, ему удалось извлечь исполняемый файл игры с консоли, работающей под управлением новейшей прошивки 14.22. Это достижение привлекло особое внимание сообщества энтузиастов, поскольку произошло всего за три дня до запланированного на 19 ноября выхода Grand Theft Auto VI. Однако речь пока не идёт о подтверждённом полноценном взломе консоли.

Ранее Gezine заявлял, что начиная с прошивок серии 14.xx прежние методы извлечения исполняемых файлов перестали работать. Обычного доступа к ядру системы оказалось недостаточно, а для обхода новых механизмов защиты мог потребоваться более сложный эксплойт, затрагивающий гипервизор PS5. Теперь исследователь утверждает, что сумел преодолеть это ограничение на версии 14.22, выпущенной Sony 2 ноября. При этом технические подробности своего достижения он пока не раскрыл.

Особый интерес к заявлению связан с GTA VI, для запуска которой на PlayStation 5, согласно результатам анализа игровых файлов, потребуется прошивка 14.22 или новее. Несмотря на многообещающее заявление, Gezine пока не представил публично полноценный джейлбрейк PS5 для прошивки 14.22 и не раскрыл технические подробности своего метода. Успешное извлечение исполняемого файла может указывать на серьёзный прогресс в обходе системной защиты, однако само по себе не подтверждает возможность запуска неподписанных приложений или резервных копий игр. При этом нельзя исключать, что исследователь уже располагает более широкими возможностями взлома, которые пока предпочитает не раскрывать.

Тем не менее репутация Gezine, ранее обнаружившего ряд уязвимостей в консолях Sony и Nintendo, придаёт его заявлению определённый вес. Если результаты подтвердятся и появятся дополнительные технические подробности, это может стать важным шагом в развитии неофициального программного обеспечения для PlayStation 5.