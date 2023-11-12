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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 837 оценок

Из-за официального анонса GTA 6 геймер выпил собственную мочу

Gutsz
Новости

Практически весь этот год мы наблюдали за активной циркуляцией слухов и откровенных фейков вокруг следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Недавно подобных инсайдов стало настолько много, что многие пользователи просто утратили веру в хотя бы частичку их правдоподобности. Один из них настолько сильно был уверен, что не увидит официальные новости по GTA 6 в ноябре, поэтому решил провести весьма смелый челендж, но жестоко поплатился за него.

Заядлый геймер под ником JohnnyRockhard62 назвал все инсайды и утечки по GTA 6 жалкой провокацией от журналистов, которые лишь гонятся за славой вслед за громким проектом. Пользователь был уверен, что по игре не появится официальных новостей в ноябре, поэтому сделал весьма громкое заявление. Он пообещал выпить свою мочу, если в течение 7 дней с момента публикации его сообщения появится официальное сообщение от разработчиков из Rockstar или трейлер игры. Как мы все знаем, студия Rockstar Games заявила о GTA 6, и это случилось, как раз в день публикации поста от JohnnyRockhard62.

На удивление, пользователь не стал отказываться от своих слов и выполнил своё обещание. Более того, он даже записал видео, которое подтверждает весь процесс. JohnnyRockhard62 выпил свою мочу прямо на фоне официального сообщения Rockstar Games.

-21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Deveron

Нахрен эту гадость публиковать? Может автору новости тоже выпить что-то?

8
Gector17792020

дебил

2
Vs_Kc
3
Jarvis666

Кринж-новости подъехали, автор тоже пьëт её регулярно?))

2
Нет свободы слова на PG

Вот оно, пробитое дно бонусолюбов на ПГ

1
SpeedRuinner

хорошая новость

1
aTomat

Браво, еще надо было и г*вна хапнуть

1
YouTube_GamesTezi

Блин, даже если он всё подстроил так, что это на самом деле был яблочный сок, всё рано, для всех он выпил мочу. Пацан сказал, пацан сделал.

0
A E

Ник1906, извини. ты все же не самый неадекватный человек в мире

0
211186

Уринотерапия полезна

0
d3v1z0r

ну если он дотер, то для них это нормально

-1