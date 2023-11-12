Из-за официального анонса GTA 6 геймер выпил собственную мочу

Практически весь этот год мы наблюдали за активной циркуляцией слухов и откровенных фейков вокруг следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Недавно подобных инсайдов стало настолько много, что многие пользователи просто утратили веру в хотя бы частичку их правдоподобности. Один из них настолько сильно был уверен, что не увидит официальные новости по GTA 6 в ноябре, поэтому решил провести весьма смелый челендж, но жестоко поплатился за него.
Заядлый геймер под ником JohnnyRockhard62 назвал все инсайды и утечки по GTA 6 жалкой провокацией от журналистов, которые лишь гонятся за славой вслед за громким проектом. Пользователь был уверен, что по игре не появится официальных новостей в ноябре, поэтому сделал весьма громкое заявление. Он пообещал выпить свою мочу, если в течение 7 дней с момента публикации его сообщения появится официальное сообщение от разработчиков из Rockstar или трейлер игры. Как мы все знаем, студия Rockstar Games заявила о GTA 6, и это случилось, как раз в день публикации поста от JohnnyRockhard62.
На удивление, пользователь не стал отказываться от своих слов и выполнил своё обещание. Более того, он даже записал видео, которое подтверждает весь процесс. JohnnyRockhard62 выпил свою мочу прямо на фоне официального сообщения Rockstar Games.
Нахрен эту гадость публиковать? Может автору новости тоже выпить что-то?
дебил
Кринж-новости подъехали, автор тоже пьëт её регулярно?))
Вот оно, пробитое дно бонусолюбов на ПГ
хорошая новость
Браво, еще надо было и г*вна хапнуть
Блин, даже если он всё подстроил так, что это на самом деле был яблочный сок, всё рано, для всех он выпил мочу. Пацан сказал, пацан сделал.
Ник1906, извини. ты все же не самый неадекватный человек в мире
Уринотерапия полезна
ну если он дотер, то для них это нормально