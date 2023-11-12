Из-за официального анонса GTA 6 геймер выпил собственную мочу

Практически весь этот год мы наблюдали за активной циркуляцией слухов и откровенных фейков вокруг следующей части культовой серии Grand Theft Auto. Недавно подобных инсайдов стало настолько много, что многие пользователи просто утратили веру в хотя бы частичку их правдоподобности. Один из них настолько сильно был уверен, что не увидит официальные новости по GTA 6 в ноябре, поэтому решил провести весьма смелый челендж, но жестоко поплатился за него.

Заядлый геймер под ником JohnnyRockhard62 назвал все инсайды и утечки по GTA 6 жалкой провокацией от журналистов, которые лишь гонятся за славой вслед за громким проектом. Пользователь был уверен, что по игре не появится официальных новостей в ноябре, поэтому сделал весьма громкое заявление. Он пообещал выпить свою мочу, если в течение 7 дней с момента публикации его сообщения появится официальное сообщение от разработчиков из Rockstar или трейлер игры. Как мы все знаем, студия Rockstar Games заявила о GTA 6, и это случилось, как раз в день публикации поста от JohnnyRockhard62.

На удивление, пользователь не стал отказываться от своих слов и выполнил своё обещание. Более того, он даже записал видео, которое подтверждает весь процесс. JohnnyRockhard62 выпил свою мочу прямо на фоне официального сообщения Rockstar Games.