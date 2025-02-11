Издатель GTA 6 не боится обвинений в разжигании насилия в реальном мире

Издатель GTA 6, компания Take-Two Interactive, не беспокоится о том, что новый выпуск культовой серии может спровоцировать всплеск насилия в реальном мире.

Тема жестокости в видеоиграх обсуждается уже много лет, и серия Grand Theft Auto регулярно оказывается в центре подобных дискуссий. Однако, несмотря на ожидания новой волны критики с выходом GTA 6 осенью 2025 года, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник уверен, что беспокоиться не о чем.

В интервью CNBC (через Video Gamer) Зельника спросили, не опасается ли он, что уровень насилия в GTA 6 может отразиться на поведении игроков в реальной жизни. На это он ответил:

«Я не беспокоюсь. Развлечения не создают поведение, они его отражают».

Глава Take-Two подчеркнул, что развлекательный контент лишь рассказывает истории и помогает людям выражать эмоции. Он напомнил, что теория о том, что видеоигры провоцируют насилие, многократно опровергалась исследованиями.

Кроме того, Зельник отметил, что в кино и сериалах насилие изображается крайне реалистично, однако никто не обвиняет их в том, что они провоцируют агрессию. Поэтому он не видит угрозы в фотореалистичной графике современных видеоигр.

Выход GTA 6 запланирован на осень 2025 года, и, несмотря на возможные споры, игра уже признана одним из самых ожидаемых релизов в истории индустрии.