IGN показала геймплей криминального экшена Grand Theft Auto VI: зрители могут увидеть хаотичные приключения в Вайс-Сити, исследование Леониды, действия Джейсона и Люсии и общение ведущих с чатом.

Сюжет игры рассказывает о Джейсоне и Люсии, которые после неудачного лёгкого дела оказываются втянуты в преступный заговор, охватывающий весь штат Леонида. Героям приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Во время эфира аудитория может задавать вопросы о Grand Theft Auto VI и предлагать, чем ведущим заняться дальше в открытом мире.

В Ultimate Edition Upgrade предусмотрены дополнительные транспорт, оружие, одежда, задания, коллекционные автомобили и специальные заведения для кастомизации.