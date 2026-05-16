Известный инсайдер предположил, что Rockstar может отложить старт предзаказов Grand Theft Auto 6 минимум до июля

На этой неделе всполошила фанатов рассылка от американской сети Best Buy, где партнёрам предлагали участвовать в маркетинговой кампании по продвижению предзаказов GTA VI с возможностью получения комиссии. Журналист Том Хендерсон из Insider Gaming подтвердил подлинность писем и рассказал, что крупная компания действительно готовила такую акцию.
После этого некоторые игроки надеялись, что предзаказы откроются уже на следующей неделе. Однако Хендерсон, и его команда, так не считают, по их мнению Rockstar Games и Take-Two никаких предзаказов открывать пока не собираются. Конкретной информации о старте продаж и условиях предзаказа, вероятнее всего, не будет как минимум до июля, а иногда — даже до августа.
Кроме того, инсайдер считает, что Rockstar не собирается запускать предзаказы внезапно — сначала компания официально объявит дату, а только потом откроет возможность покупки. Таким образом, точные цены, издания и бонусы за ранний заказ станут известны позже.
С учётом планируемого релиза GTA VI в ноябре такой подход выглядит логичным: Rockstar готовит масштабную маркетинговую кампанию, чтобы поддерживать интерес игроков на протяжении нескольких месяцев до выхода игры.
Важно понимать, что речь идет лишь о предположениях известного инсайдера, а не о сведениях, подтвержденных его собственными источниками. Судя по всему, ему не удалось получить дополнительную информацию о возможном старте предзаказов на следующей неделе, поэтому выводы были сделаны скорее на основе личного опыта и наблюдений. Остается только ждать официальных новостей и следить за развитием ситуации.
Ох сколько же уровней предзаказов будет ))
Bronze Edition - начни играть за 1 дней до релиза
Silver Edition - начни играть за 3 дня до релиза
Gold Edition - начни играть за 6 дней до релиза
Platinum Edition - начни играть за 10 дней до релиза
дополнительные издания
Bronze Edition Ultra - начни играть за 1 дней до релиза + трусы Тревора на ГГ
Silver Edition Ultra - начни играть за 3 дня до релиза + черномазый скин для ГГ + трусы Тревора на ГГ
Gold Edition Ultra - начни играть за 6 дней до релиза + секс-кукла в виде Кенди Сакс в доме ГГ + черномазый скин для ГГ + трусы Тревора на ГГ
Platinum Edition Ultra - начни играть за 10 дней до релиза + DLC Hot Coffe + секс-кукла в виде Кенди Сакс в доме ГГ + черномазый скин для ГГ + трусы Тревора на ГГ
Как я и говорил, предзаказы не откроют, цена акций чуток просядет, капитализация станет меньше.
Что же получается они сами наврали, сами отмотали вот и Хендерсон-Шниперсон отполз, вопрос один зачем они врут, денег хотят а вот хрен им по всей морде.
ахахахах
Максимальная дичь вокруг