Известный инсайдер предположил, что Rockstar может отложить старт предзаказов Grand Theft Auto 6 минимум до июля

На этой неделе всполошила фанатов рассылка от американской сети Best Buy, где партнёрам предлагали участвовать в маркетинговой кампании по продвижению предзаказов GTA VI с возможностью получения комиссии. Журналист Том Хендерсон из Insider Gaming подтвердил подлинность писем и рассказал, что крупная компания действительно готовила такую акцию.

После этого некоторые игроки надеялись, что предзаказы откроются уже на следующей неделе. Однако Хендерсон, и его команда, так не считают, по их мнению Rockstar Games и Take-Two никаких предзаказов открывать пока не собираются. Конкретной информации о старте продаж и условиях предзаказа, вероятнее всего, не будет как минимум до июля, а иногда — даже до августа.

Кроме того, инсайдер считает, что Rockstar не собирается запускать предзаказы внезапно — сначала компания официально объявит дату, а только потом откроет возможность покупки. Таким образом, точные цены, издания и бонусы за ранний заказ станут известны позже.

С учётом планируемого релиза GTA VI в ноябре такой подход выглядит логичным: Rockstar готовит масштабную маркетинговую кампанию, чтобы поддерживать интерес игроков на протяжении нескольких месяцев до выхода игры.

Важно понимать, что речь идет лишь о предположениях известного инсайдера, а не о сведениях, подтвержденных его собственными источниками. Судя по всему, ему не удалось получить дополнительную информацию о возможном старте предзаказов на следующей неделе, поэтому выводы были сделаны скорее на основе личного опыта и наблюдений. Остается только ждать официальных новостей и следить за развитием ситуации.