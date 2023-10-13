Известный инсайдер устал от вопросов о дате анонса Grand Theft Auto 6 ©

Уже некоторое время геймеры ждут анонса Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games и пытаются получить информацию из любого источника. В связи с этим, похоже, что один известный инсайдер ежедневно получает множество запросов о дате выхода игры.

Речь, конечно же, идет о Томе Хендерсоне, фигуре, уже считающейся весьма надежной, которая за последние несколько дней набрала более чем солидные очки благодаря анонсу PlayStation 5 Slim, о котором инсайдер заговорил несколько месяцев назад.

Как можно прочитать на X-аккаунте (бывший Twitter) известного персонажа, Тому Хендерсону действительно ежедневно отправляют личные сообщения многие люди в надежде получить хоть какие-то подробности о возможной дате выхода GTA 6. Очевидно, что такая ситуация приводит инсайдера в замешательство, и ему трудно отделить важные сообщения от тех, которые касаются исключительно игры Rockstar Games. Именно поэтому пользователь решил публично заявить, что у него нет никакой информации об игре, и что если бы он что-то знал, то уже написал бы об этом в социальных сетях или на своем сайте.

Короче говоря, нет смысла донимать Хендерсона, поскольку он тоже ничего не знает.