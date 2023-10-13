Известный инсайдер устал от вопросов о дате анонса Grand Theft Auto 6

Уже некоторое время геймеры ждут анонса Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games и пытаются получить информацию из любого источника. В связи с этим, похоже, что один известный инсайдер ежедневно получает множество запросов о дате выхода игры.
Речь, конечно же, идет о Томе Хендерсоне, фигуре, уже считающейся весьма надежной, которая за последние несколько дней набрала более чем солидные очки благодаря анонсу PlayStation 5 Slim, о котором инсайдер заговорил несколько месяцев назад.
Как можно прочитать на X-аккаунте (бывший Twitter) известного персонажа, Тому Хендерсону действительно ежедневно отправляют личные сообщения многие люди в надежде получить хоть какие-то подробности о возможной дате выхода GTA 6. Очевидно, что такая ситуация приводит инсайдера в замешательство, и ему трудно отделить важные сообщения от тех, которые касаются исключительно игры Rockstar Games. Именно поэтому пользователь решил публично заявить, что у него нет никакой информации об игре, и что если бы он что-то знал, то уже написал бы об этом в социальных сетях или на своем сайте.
Короче говоря, нет смысла донимать Хендерсона, поскольку он тоже ничего не знает.
Тяжела жизнь инсайдеров. Не могут нормально людям игровые выставки испортить, раскрыв всё, что будут показывать. Все им мешают
Устал он бедняга, люди трудятся на работе, а этот ноет как маленький мальчик
Выпустили бы трейлер GTA 6, не было бы постоянных вопросов об её выходе, я не слежу за новостями о GTA 6 но эта статья меня из себя вывела трудяга переработал
1. В тексте новости нет его слов, что он устал
2. Как определили, что он ноет?
Этот пользователь устал от "известных инсайдеров"
А я устал от слухов от известных и доверенных инсайдеров с чёртовой датой анонса.
Ну понятно, что все ждут. Но как говориться:
а получится по качеству как гoвноремастеры про которые все забыли почемута