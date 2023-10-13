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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 694 оценки

Известный инсайдер устал от вопросов о дате анонса Grand Theft Auto 6

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butcher69
Новости

Уже некоторое время геймеры ждут анонса Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games и пытаются получить информацию из любого источника. В связи с этим, похоже, что один известный инсайдер ежедневно получает множество запросов о дате выхода игры.

Речь, конечно же, идет о Томе Хендерсоне, фигуре, уже считающейся весьма надежной, которая за последние несколько дней набрала более чем солидные очки благодаря анонсу PlayStation 5 Slim, о котором инсайдер заговорил несколько месяцев назад.

Как можно прочитать на X-аккаунте (бывший Twitter) известного персонажа, Тому Хендерсону действительно ежедневно отправляют личные сообщения многие люди в надежде получить хоть какие-то подробности о возможной дате выхода GTA 6. Очевидно, что такая ситуация приводит инсайдера в замешательство, и ему трудно отделить важные сообщения от тех, которые касаются исключительно игры Rockstar Games. Именно поэтому пользователь решил публично заявить, что у него нет никакой информации об игре, и что если бы он что-то знал, то уже написал бы об этом в социальных сетях или на своем сайте.

Короче говоря, нет смысла донимать Хендерсона, поскольку он тоже ничего не знает.

-16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Vinzed

Тяжела жизнь инсайдеров. Не могут нормально людям игровые выставки испортить, раскрыв всё, что будут показывать. Все им мешают

4
Женя Свиридов

Устал он бедняга, люди трудятся на работе, а этот ноет как маленький мальчик

Выпустили бы трейлер GTA 6, не было бы постоянных вопросов об её выходе, я не слежу за новостями о GTA 6 но эта статья меня из себя вывела трудяга переработал

1
FrankCecil

1. В тексте новости нет его слов, что он устал

2. Как определили, что он ноет?

0
Попка Тора

Этот пользователь устал от "известных инсайдеров"

1
Кибербананька

А я устал от слухов от известных и доверенных инсайдеров с чёртовой датой анонса.

1
6363

Ну понятно, что все ждут. Но как говориться:

0
Wolfenstein

а получится по качеству как гoвноремастеры про которые все забыли почемута

-2