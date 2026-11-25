Французский электронный дуэт Justice рассказал о сотрудничестве с Rockstar Games при создании музыки для Grand Theft Auto VI. Гаспар Оже и Ксавье де Роне признались, что несколько недель обдумывали предложение студии, поскольку сомневались, подходят ли они для такой работы. При этом музыканты до сих пор не знают, сколько часов музыки в итоге окажется в игре.

По словам участников Justice, Rockstar сама связалась с ними, и предложение сразу вызвало интерес. Однако разработчики привлекли дуэт не только из-за его музыкального стиля. Студии понравилось, что Оже и де Роне прежде не работали над игровыми саундтреками и не имели устоявшихся представлений о том, как должна строиться такая работа. Rockstar рассчитывала получить свежий взгляд на музыкальное сопровождение.

Окончательное решение музыканты приняли после общения с руководством студии и знакомства с доступной на тот момент версией игры. Justice сразу предупредили, что не собираются торопиться с композицией. В ответ Rockstar предоставила им творческую свободу, обозначив главное требование: музыка должна быть энергичной, но не напоминать привычный саундтрек к видеоигре. Разработчики хотели, чтобы композиции хорошо воспринимались и за пределами игрового процесса.

Работа над материалом проходила в необычных условиях. Значительную часть музыки участники Justice создавали буквально на ходу — в гостиничных номерах, самолётах и студиях в разных странах. Всё это происходило во время мирового тура в поддержку альбома Hyperdrama. При этом музыканты не считают сотрудничество стрессовым: напротив, работа над GTA VI придала им уверенности в собственных силах.

Любопытно, что даже непосредственные участники создания саундтрека не могут сказать, сколько именно часов музыки будет доступно в игре. Justice признались, что не располагают такой информацией.

Похоже, повторять подобный опыт дуэт в ближайшем будущем не собирается. Музыканты заявили, что не планируют заниматься саундтреками для видеоигр и сочли, что если и делать исключение, то ради проекта масштаба GTA VI.