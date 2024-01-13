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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 386 оценок

Кадры из первого трейлера GTA 6 прокачали с помощью ИИ. Теперь они напоминают реальные фотографии

Simple Jack

Кадры из первого трейлера GTA 6 довели до максимального реализма с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть прокачала изображения, которые местами теперь напоминают настоящие фотографии.

+ ещё 5 картинок

Для сравнения ниже можно посмотреть оригинальный трейлер:

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S. Недавно мы сообщали о другой работе, созданной с помощью ИИ. В ролике показали, как могла бы выглядеть игра, если бы основное действие разворачивалось в Индии.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Что с пальцем!

7
Playground C0rrupt WH0RE

Написано же, что "реализьма подвезли" вместо указательного пальца большой, и теперь у неё на руке 4 пальца, все как в реале! А что не похоже????

0
hatenemy

Палец как палец. У тебя не так?

0
prince0

Тут в целом руку изуродовали а ты про палец))

2
PastoralUpton

у ИИ часто такое бывает глюки на рисунках..

2
Миханик Шестеренкин

Обычное дело для нейронки. Часто рисует 4 пальца, вместо 5ти.

0
-zotik-

не напоминают

4
Wolfenstein

кроме дынек с дупками там и не показали больше ничего

3
ДолойГетероориентация

Очень сильно состарилась, руки и животик хуже стали намного.

3
KANSERVATOR

посмотри на цветную справа, она как будто там бухает 24/7

0
kazak119

правый указательный палец вобще жесть))

0
kolinmah

На транса похожа.

3
23hudo

Как легко автора впечатлить. Реальных фотографий не видел никогда?

2
Alex Row

Ок- следующая новость будет о ноунейме, который воссоздал сцены из трейлера в пиксель-арте, а затем- в нуар тонах. Камон, давай ещё больше новостей о том, как фанаты веселятся с трейлером.

2
Exies27

Ужасно.

1
Devils1509

Simple Jack и чем они похожи на реальные фотографии БАЛАБОЛ?

0
wianewa

Сам то автор понял, что за кал сюда выложил?

0