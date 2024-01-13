Кадры из первого трейлера GTA 6 прокачали с помощью ИИ. Теперь они напоминают реальные фотографии

Кадры из первого трейлера GTA 6 довели до максимального реализма с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть прокачала изображения, которые местами теперь напоминают настоящие фотографии.
Для сравнения ниже можно посмотреть оригинальный трейлер:
Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S. Недавно мы сообщали о другой работе, созданной с помощью ИИ. В ролике показали, как могла бы выглядеть игра, если бы основное действие разворачивалось в Индии.
Что с пальцем!
Написано же, что "реализьма подвезли" вместо указательного пальца большой, и теперь у неё на руке 4 пальца, все как в реале! А что не похоже????
Палец как палец. У тебя не так?
Тут в целом руку изуродовали а ты про палец))
у ИИ часто такое бывает глюки на рисунках..
Обычное дело для нейронки. Часто рисует 4 пальца, вместо 5ти.
не напоминают
кроме дынек с дупками там и не показали больше ничего
Очень сильно состарилась, руки и животик хуже стали намного.
посмотри на цветную справа, она как будто там бухает 24/7
правый указательный палец вобще жесть))
На транса похожа.
Как легко автора впечатлить. Реальных фотографий не видел никогда?
Ок- следующая новость будет о ноунейме, который воссоздал сцены из трейлера в пиксель-арте, а затем- в нуар тонах. Камон, давай ещё больше новостей о том, как фанаты веселятся с трейлером.
Ужасно.
Simple Jack и чем они похожи на реальные фотографии БАЛАБОЛ?
Сам то автор понял, что за кал сюда выложил?