Масштаб и техническое исполнение Grand Theft Auto 6 поразили не только обычных игроков, но и опытных разработчиков из крупнейших студий мира. Своими впечатлениями о новом блокбастере Rockstar Games в соцсетях поделился директор по дизайну мира Naughty Dog Майкл Барклай, который сейчас работает над Intergalactic: The Heretic Prophet.

По словам специалиста, даже спустя почти два десятилетия в игровой индустрии ему трудно осмыслить, как авторам удалось добиться такого уровня проработки.

«Я делаю видеоигры уже 19 лет, и GTA VI выглядит для меня так же, как гиперкар Bugatti Veyron выглядел бы для пугливого ребёнка викторианской эпохи», — написал Майкл Барклай.

В комментариях к его посту высказались и другие ветераны индустрии. Геймдиректор Payday 2 Дэвид Голдфарб, ранее приложивший руку к Mirror's Edge и серии Battlefield, признался, что за тридцать лет карьеры не видел ничего подобного.

«Создаю игры больше 30 лет… Даже слов не могу подобрать для того, во что сейчас играю. Никогда в жизни меня ещё ничто так не потрясало», — отметил Дэвид Голдфарб.

К обсуждению присоединился и художник по персонажам Дел Уокер, известный по работе над The Last of Us Part II, Star Wars Jedi: Survivor и Suicide Squad: Kill the Justice League. Он пошутил, что друзья постоянно заваливают его роликами из игры с просьбой объяснить технические приёмы Rockstar, но у него самого нет ответа.

«В общих чатах мне кидают каждый ролик из GTA с вопросом: „Ты же разработчик игр. Как они это сделали?“ Брат, меня там не было, когда они открывали этот портал! Я такую магию не знаю», — пошутил Дел Уокер.

Grand Theft Auto 6 вышла на прошлой неделе и сразу установила абсолютный рекорд в истории индустрии развлечений, заработав 3,79 миллиарда долларов за первые сутки продаж.