Канадский завод по производству грузовиков закрывается на два дня, чтобы сотрудники смогли поиграть в GTA 6

Мировая лихорадка вокруг скорого релиза Grand Theft Auto 6 уже начинает сказываться не только на игровой индустрии... Одно из производственных предприятий в Канаде приняло волевое решение остановить работу своих конвейеров ради видеоигры. Всё ради собственных сотрудников, чтобы дать им возможность насладится блокбастером в день релиза.

Как стало известно, канадская компания Edison Motors, специализирующаяся на производстве инновационных электрических грузовиков, официально объявила о полной приостановке работы завода 19 и 20 ноября — в дни, на которые намечен долгожданный мировой запуск шестой части популярной франшизы.

Решение руководства не было спонтанным. На этот шаг дирекцию вынудили пойти сами сотрудники предприятия. Как оказалось, большинство рабочих открыто признались начальству, что намерены брать больничные листы или использовать отгулы именно в эти ноябрьские дни. Осознав, что предприятие всё равно не сможет функционировать без критической нехватки персонала, директор Edison Motors подписал указ об официальных выходных. В опубликованном корпоративном письме руководитель компании с юмором подошел к ситуации, пожелав своим подчиненным «успешных автоугонов и удачного ухода от погонь на улицах Вайс-Сити», добавив, что ждет всех на рабочих местах сразу после окончания "игрового уикенда".

Напомним, 24 июня, Rockstar Games официально открыла возможность оформить предварительные заказы на игру. Старт продаж наконец-то официально подтвердил поддержку русской локализации на релизе:

Выход Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если подобные новости о выходных днях будут появляться и дальше, к дате релиза ноябрьский запуск может фактически остановить рабочие процессы во многих других компаниях по всему миру.