Капитализация CYBERLEEK превысила $6 млн на фоне новых обещаний по GTA 6 и продолжила движение к отметке $30 млн

Мемкоин CYBERLEEK, связанный с серией предполагаемых утечек GTA 6, продолжил резкий рост и в течение суток преодолел отметку капитализации в $6 млн. Позднее показатель снова опустился: на момент публикации CoinGecko оценивал капитализацию примерно в $5 млн, а стоимость токена за последние семь дней выросла на несколько сотен процентов.

Достижение отметки $6 млн важно из-за условий, которые CYBERLEEK объявил ранее. После уровней в $2, $3 и $4 млн именно $6 млн были обозначены как порог для публикации нового материала с Лусией в формате 4K с крупными планами. Таким образом, заявленное условие уже было выполнено, пусть капитализация и не удержалась выше этой отметки.

На сайте CYBERLEEK сейчас также проходит голосование Lucia closeup 4k video, которое завершится 12 октября. На момент проверки пользователи отправили в него около 3600 токенов $CYBERLEEK. Вариант Love you лидировал с результатом 68,2%, тогда как Thanks daddy набирал 31,8%. Авторы обещают разместить победивший материал в течение 24 часов после завершения голосования.

Следующей крупной целью проекта остаётся капитализация $30 млн. Ранее CYBERLEEK заявил, что при достижении этой отметки собирается опубликовать имеющуюся у него сборку GTA 6, которая, по его утверждению, содержит полный сюжетный режим вплоть до финальных титров.