Сегодня хакер CYBERLEEK поделился исполняемым файлом от Xbox Series версии GTA 6 - последним недостающим звеном, необходимым для создания полноценного неофициального порта игры под PC.
Несмотря на то, что ранее хакер призывал пользователей активнее вкладываться в собственную криптовалюту, обещая ранний выпуск исполняемого файла игры, её капитализация не достигла ни одной заявленной цели, во многом из-за отсутствия доверия пользователей к CYBERLEEK - многие просто не верили в то, что он действительно поделится EXE-файлом игры и это не очередная его попытка привлечь к себе внимание.
Зато сразу после выпуска полноценного дампа, криптовалюта демонстрирует сильный рост: капитализация выросла на 16%, а объём торгов за последние сутки увеличился и вовсе на 60%. И это при том, что данная криптовалюта, очевидно, не является предметом надежных инвестиций и будет терять в стоимости по мере вывода денег хакером - он прямо говорит о том, что средства с криптовалюты нужны ему для осуществления неких дальнейших планов.
Судя по всему, таким образом пользователи решили отблагодарить хакера за GTA 6 и дать ему финансовые средства на осуществление его дальнейших идей. Что дальше планирует хакер - пока держится в секрете, но известно, что это как-то связано с борьбой против анти-потребительских практик в игровой индустрии.
Прикиньте кто ради этой игры консоль брал за 100к. Ладно бы игра нормальная была с нормальными ГГ и сюжетом. Но она вышла полным дерьмом, а тут еще на пк бесплатно портируют))) Консольщики троллили-троллили в итоге обкакались.
Признание дураков, а не игроков.
Ну и ебни, чё сказать
на это и был расчет что после слива крипта вырастет
Качели: "Фанаты GTA 6 празднуют обвал криптовалюты Cyberleek, обещавшего выложить всю игру" 13 октября - "Капитализация крипты CYBERLEEK выросла на 15% на фоне выпуска дампа GTA 6 - хакер наконец-то получил признание игроков" 23 ноября :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))