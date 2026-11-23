Сегодня хакер CYBERLEEK поделился исполняемым файлом от Xbox Series версии GTA 6 - последним недостающим звеном, необходимым для создания полноценного неофициального порта игры под PC.

Несмотря на то, что ранее хакер призывал пользователей активнее вкладываться в собственную криптовалюту, обещая ранний выпуск исполняемого файла игры, её капитализация не достигла ни одной заявленной цели, во многом из-за отсутствия доверия пользователей к CYBERLEEK - многие просто не верили в то, что он действительно поделится EXE-файлом игры и это не очередная его попытка привлечь к себе внимание.

Зато сразу после выпуска полноценного дампа, криптовалюта демонстрирует сильный рост: капитализация выросла на 16%, а объём торгов за последние сутки увеличился и вовсе на 60%. И это при том, что данная криптовалюта, очевидно, не является предметом надежных инвестиций и будет терять в стоимости по мере вывода денег хакером - он прямо говорит о том, что средства с криптовалюты нужны ему для осуществления неких дальнейших планов.

Судя по всему, таким образом пользователи решили отблагодарить хакера за GTA 6 и дать ему финансовые средства на осуществление его дальнейших идей. Что дальше планирует хакер - пока держится в секрете, но известно, что это как-то связано с борьбой против анти-потребительских практик в игровой индустрии.