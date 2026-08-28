Карта Grand Theft Auto VI будет в три раза больше, чем в Red Dead Redemption 2

Согласно официальным заявлениям разработчиков, общая площадь игрового мира новой части франшизы окажется примерно в три раза масштабнее, чем вся территория Red Dead Redemption 2. Столь колоссальные размеры сделают штат Леонида самым большим открытым пространством, когда-либо созданным командой студии.

Основной упор в GTA VI делается не просто на пустые квадратные километры, а на плотность наполнения этого мира. Виртуальный аналог Флориды предложит игрокам гораздо больше уникальных активностей, случайных встреч и мелких интерактивных деталей. По словам представителей Rockstar, система взаимодействия со случайными прохожими ушла «значительно дальше» по сравнению с Диким Западом. Разработчики стремятся к тому, чтобы мир ощущался живым, а не просто огромным.

Такие масштабы напрямую повлияли и на время прохождения игры. Один из внутренних тестов сюжетной кампании, проведенный сотрудником студии, занял порядка 80 часов реального времени. И это с учетом того, что тестировщик двигался исключительно по ключевым заданиям, практически не отвлекаясь на побочные квесты, кастомизацию персонажей, ограбления и свободное исследование штата Леонида.

Полноценный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S