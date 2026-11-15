Китайские стримеры GTA 6 не смогут показывать драки с полицией, угоны и нападения на прохожих

Китайские стримеры, которые захотят показывать Grand Theft Auto 6 на местных платформах, могут столкнуться с необычными ограничениями. Согласно утекшему документу с рекомендациями для трансляций, им придется избегать практически всех привычных для серии занятий: угонов автомобилей, нападений на прохожих и столкновений с полицией. В результате GTA 6 рискует превратиться для зрителей в симулятор прогулок по Леониде.

Информация появилась после публикации местного блогера на Douyin. Документ под названием «Рекомендации по соблюдению правил во время трансляций GTA 6» якобы был размещен на корпоративном домене ByteDance. Хотя доступ к самому файлу позднее закрыли, его содержание успело распространиться в интернете.

Согласно опубликованным выдержкам, стримерам также придется следить за одеждой персонажей и не использовать определенные эмодзи. Во время особенно жестоких сцен необходимо будет закрывать изображение черным экраном либо менять цвет крови на серый или зеленый. Подобные ограничения уже применяются в некоторых играх, доступных в Китае, включая PUBG и Counter-Strike: Global Offensive.

При этом местные СМИ уточняют, что слухи о получении GTA 6 специального разрешения на трансляции не соответствуют действительности. Документ представляет собой напоминание о действующих правилах платформ, а не подтверждение выдачи лицензии. С 2022 года в Китае запрещено проводить прямые трансляции игр, которые не получили необходимого государственного одобрения.

Пока также неизвестно, выйдет ли GTA 6 официально в Китае. Игра еще не получила подтвержденного разрешения, однако 12 ноября Rockstar Games создала верифицированный аккаунт на Douyin для продвижения проекта. Это может свидетельствовать о подготовке к выходу на местный рынок, но само по себе не гарантирует одобрения властей.

Если GTA 6 все-таки разрешат транслировать, авторам контента придется серьезно ограничить показываемый игровой процесс. Учитывая, что сюжет предполагает столкновения с полицией, ограбления и другие преступления, значительную часть сцен, вероятно, придется скрывать. В худшем случае зрителям останется наблюдать за тем, как Джейсон и Люсия ездят по Вайс-Сити и осматривают достопримечательности.