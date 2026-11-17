Потенциально проблемный производственный недочёт может позволить красть коды GTA 6 из розничных коробок для PS5. По некоторым сообщениям, если направить сильный фонарик на боковую грань коробки, свет проникает в пустой Blu-ray-бокс так, что становится виден код, напечатанный на вкладыше. Напомним, физический релиз GTA 6 - это код в коробке, без Blu-ray-диска.

Есть споры о том, блокирует ли свет вложенный постер, делая трюк невозможным: одни утверждают, что смогли воспроизвести проблему, другие - что с запечатанной копией это не работает. Стоит отметить, что в американском издании вокруг кода специально нанесён камуфляжный узор, как показал пользователь ResetEra Mattmo831: свет в коробку проникает, но прочитать код на другой стороне нельзя. В некоторых европейских копиях (PEGI) камуфляжного узора нет, так что технически код виден - хотя споры о том, блокирует ли постер свет в запечатанных копиях, продолжаются.

Важно, что коды не активируются в момент покупки, как другие цифровые ваучеры, - так что, если метод с фонариком действительно работает, вполне возможно украсть рабочий экземпляр игры. Еще одно минус цифровой политики Sony, если окажется правдой, но всё зависит от того, сколько копий PEGI осталось без камуфляжного узора и блокирует ли вложенный постер свет. Насколько можно судить, жалоб от купивших физическую версию и обнаруживших, что код уже активирован, не так уж много, - но если метод работает, огласка наверняка увеличит вероятность таких случаев.