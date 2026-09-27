Коллекционное издание GTA 6 повторяет редкий мерч Rockstar из прошлых игр

Некоторые необычные предметы из коллекционного издания GTA 6 оказались отсылками к редкому мерчу Rockstar, который компания выпускала для своих сотрудников во время релизов предыдущих игр. Фанаты обнаружили сходства сразу у нескольких вещей из набора Vice City Collection.

Одной из самых заметных находок стало зеркало Macca the Gator. Оказывается, оно повторяет предмет, который Rockstar дарила разработчикам на вечеринке в честь выхода Grand Theft Auto: Vice City. Оригинальное зеркало было выполнено в стилистике игры и стало редким коллекционным предметом.

Ещё одна отсылка связана с брелоком в форме лезвия. Он напоминает промо-товар, который Rockstar распространяла во время запуска оригинальной Vice City. Теперь похожий предмет появился в коллекционном наборе GTA 6, действие которой также разворачивается в Вайс-Сити.

Третий предмет — так называемая swizzle spoon, ложка для коктейлей. Её дизайн напоминает позолоченную ложку из 14-каратного золота, которую разработчики Rockstar получили на вечеринке в честь выхода GTA 4: The Ballad of Gay Tony в 2009 году. В версии для GTA 6 используется серебристое исполнение с тематикой Vice City.

Все три предмета объединяет не только внешний вид. Оригиналы были редкими подарками для разработчиков, поэтому сейчас их практически невозможно встретить в обычной продаже, а отдельные экземпляры могут стоить довольно дорого.

Коллекционное издание GTA 6 вызвало неоднозначную реакцию из-за цены в $400, отсутствия физической копии игры и необычного набора мерча. Однако обнаруженные отсылки показывают, что Rockstar не просто собрала случайные сувениры, а решила переосмыслить несколько редких предметов из собственной истории.

Само коллекционное издание входит в Vice City Collection. Помимо перечисленного мерча, в него также входят другие предметы, посвящённые GTA 6. Игра выйдет 19 ноября 2026 года.