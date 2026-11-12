Коллекционное издание GTA 6 засветилось в Манчестере - на карте видны новые локации

Даже спустя несколько дней после запуска игры сообщество GTA продолжает находить новые способы узнать подробности о шестой части. На этот раз источником стала витрина магазина Selfridges на площади Exchange Square в Манчестере, где всем желающим показали карту из коллекционного набора GTA 6. Пользователь @GazzaMontana одним из первых опубликовал фотографии — на них видны названия нескольких локаций и другие детали.

На фотографиях можно разглядеть названия нескольких мест, в том числе:

округ Ламмокс ;

; Моро ;

; Манзана ;

; Гус-Ки ;

; Саутвинд ;

; Пеликан-Вэлли ;

; Ки-Ленто.

Кроме того, на карте есть упоминание «Toll» — это указывает на возвращение пунктов взимания платы. Также присутствует гигантский значок дирижабля, которые уже мелькали в трейлерах GTA 6, и множество длинных извилистых дорог. Судя по всему, игра обещает быть масштабной.

Это продолжение истории с «захватом» лондонского универмага Selfridges в рамках промо GTA 6. Официальных комментариев от Rockstar пока нет, но фотографии уже активно распространяются в сообществе.