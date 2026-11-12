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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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Коллекционное издание GTA 6 засветилось в Манчестере - на карте видны новые локации

KoRnEr KoRnEr

Даже спустя несколько дней после запуска игры сообщество GTA продолжает находить новые способы узнать подробности о шестой части. На этот раз источником стала витрина магазина Selfridges на площади Exchange Square в Манчестере, где всем желающим показали карту из коллекционного набора GTA 6. Пользователь @GazzaMontana одним из первых опубликовал фотографии — на них видны названия нескольких локаций и другие детали.

На фотографиях можно разглядеть названия нескольких мест, в том числе:

  • округ Ламмокс;
  • Моро;
  • Манзана;
  • Гус-Ки;
  • Саутвинд;
  • Пеликан-Вэлли;
  • Ки-Ленто.

Кроме того, на карте есть упоминание «Toll» — это указывает на возвращение пунктов взимания платы. Также присутствует гигантский значок дирижабля, которые уже мелькали в трейлерах GTA 6, и множество длинных извилистых дорог. Судя по всему, игра обещает быть масштабной.

Это продолжение истории с «захватом» лондонского универмага Selfridges в рамках промо GTA 6. Официальных комментариев от Rockstar пока нет, но фотографии уже активно распространяются в сообществе.

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