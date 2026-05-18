Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 797 оценок

Компания Best Buy, возможно, допустила ошибку в электронном письме о предварительных заказах GTA VI

monk70 monk70

Похоже, не стоит ожидать открытия предварительных заказов на GTA VI в этот понедельник, 18 мая. После нескольких дней ожидания и слухов, наконец, выяснилось, что печально известное электронное письмо от Best Buy было просто ошибкой.

На самом деле, внутренние электронные письма крупного ритейлера указывают на то, что Best Buy неправильно указал даты, и предварительные заказы сегодня не начнутся. Важно отметить, что ритейлер до сих пор не опроверг существование или даже содержание этого письма. Rockstar Games также не прокомментировала ситуацию.

Таким образом, молчание вокруг GTA VI, скорее всего, продолжится.

Death to Spies

Геймплей впадлу показать, но 100$ нам платите за игру))

Karamba_6hell

Честно говоря, такой формат новостей уже задрал. "В здании рокстар геймс громко пукнул уборщик туалета - инсайдеры говорят, что он ел гороховый суп, но это не точно". Если нет подтвержденных данных об игре - просто не надо ничего писать, олени.

Господин Никто

ставлю жoпy что игру перенесут на 2027

MelodiousTristram

GTA VI, 2027, ✅

MAXIM28_10_1998

конечно они все на.ли, 23 июня только будет 3 трейлер

