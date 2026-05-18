Компания Best Buy, возможно, допустила ошибку в электронном письме о предварительных заказах GTA VI

Похоже, не стоит ожидать открытия предварительных заказов на GTA VI в этот понедельник, 18 мая. После нескольких дней ожидания и слухов, наконец, выяснилось, что печально известное электронное письмо от Best Buy было просто ошибкой.

На самом деле, внутренние электронные письма крупного ритейлера указывают на то, что Best Buy неправильно указал даты, и предварительные заказы сегодня не начнутся. Важно отметить, что ритейлер до сих пор не опроверг существование или даже содержание этого письма. Rockstar Games также не прокомментировала ситуацию.

Таким образом, молчание вокруг GTA VI, скорее всего, продолжится.