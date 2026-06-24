Конец эпохи? Rockstar отказалась от дисков в коробочных версиях GTA 6 и не все рады таким изменениям

Rockstar Games подтвердила неожиданный шаг для Grand Theft Auto VI: физические версии игры не будут содержать дисков. Вместо привычного носителя покупатели коробочных изданий получат только код для загрузки.

По данным компании, такие версии поступят в продажу 12 ноября, а официальный релиз игры намечен на 19 ноября. Возможность предзагрузки, по задумке разработчиков, позволит игрокам скачать проект заранее и начать играть сразу после запуска серверов.

Решение уже вызвало активное обсуждение среди игроков, поскольку серия GTA традиционно выходила на физических носителях. В частности, Red Dead Redemption 2 распространялась на двух дисках, что стало привычной практикой для крупных релизов Rockstar.

Теперь же физическое издание фактически превращается в коробку с цифровым ключом. Это может упростить логистику и ускорить доступ к игре, но одновременно лишает коллекционеров полноценного дискового носителя.

Некоторые игроки предполагают, что подобный шаг связан не только с удобством предзагрузки, но и с контролем распространения копий и снижением рисков ранних утечек. Также обсуждается возможное влияние на рынок перепродажи физических игр.

GTA VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.