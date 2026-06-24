Конец эпохи? Rockstar отказалась от дисков в коробочных версиях GTA 6 и не все рады таким изменениям

Rockstar Games подтвердила неожиданный шаг для Grand Theft Auto VI: физические версии игры не будут содержать дисков. Вместо привычного носителя покупатели коробочных изданий получат только код для загрузки.
По данным компании, такие версии поступят в продажу 12 ноября, а официальный релиз игры намечен на 19 ноября. Возможность предзагрузки, по задумке разработчиков, позволит игрокам скачать проект заранее и начать играть сразу после запуска серверов.
Решение уже вызвало активное обсуждение среди игроков, поскольку серия GTA традиционно выходила на физических носителях. В частности, Red Dead Redemption 2 распространялась на двух дисках, что стало привычной практикой для крупных релизов Rockstar.
Теперь же физическое издание фактически превращается в коробку с цифровым ключом. Это может упростить логистику и ускорить доступ к игре, но одновременно лишает коллекционеров полноценного дискового носителя.
Некоторые игроки предполагают, что подобный шаг связан не только с удобством предзагрузки, но и с контролем распространения копий и снижением рисков ранних утечек. Также обсуждается возможное влияние на рынок перепродажи физических игр.
GTA VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ну все, пошел конвеер постов
ну и хорошо, не будет даунов которые раньше релиза загрузят на ютуб как Люсия умирает на руках у Джейсона
Rockstar Games подтвердила неожиданный шаг для Grand Theft Auto VI: физические версии игры не будут содержать дисков. Вместо привычного носителя покупатели коробочных изданий получат только код для загрузки.
А ведь многие консольщики, именно диски покупают, что бы играть потом в офлайне, да и просто собирают коллекцию для себя! Получается консоль нафиг не нужна тогда! Only ПК и Steam!
Kонсольщики и это схавают же 😁
Обычно они орут что диск можно продать, обменять или ещё что, типа вот мы на все 100 владеем игрой , а тут им рокстары положили кое что на губы и сказали "шшшшшш"
Клоуны, нах тогда вообще коробка, больше похоже хотят, убить перекупов, что бы ты не продал игру, смысл в дисках вообще тогда отпадает.