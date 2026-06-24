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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 860 оценок

Конец эпохи? Rockstar отказалась от дисков в коробочных версиях GTA 6 и не все рады таким изменениям

IKarasik IKarasik

Rockstar Games подтвердила неожиданный шаг для Grand Theft Auto VI: физические версии игры не будут содержать дисков. Вместо привычного носителя покупатели коробочных изданий получат только код для загрузки.

Rockstar Games анонсировали время старта предзаказов GTA 6, цены, бонусы предзаказа и Ultimate Edition

По данным компании, такие версии поступят в продажу 12 ноября, а официальный релиз игры намечен на 19 ноября. Возможность предзагрузки, по задумке разработчиков, позволит игрокам скачать проект заранее и начать играть сразу после запуска серверов.

Решение уже вызвало активное обсуждение среди игроков, поскольку серия GTA традиционно выходила на физических носителях. В частности, Red Dead Redemption 2 распространялась на двух дисках, что стало привычной практикой для крупных релизов Rockstar.

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Теперь же физическое издание фактически превращается в коробку с цифровым ключом. Это может упростить логистику и ускорить доступ к игре, но одновременно лишает коллекционеров полноценного дискового носителя.

Некоторые игроки предполагают, что подобный шаг связан не только с удобством предзагрузки, но и с контролем распространения копий и снижением рисков ранних утечек. Также обсуждается возможное влияние на рынок перепродажи физических игр.

GTA VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Carissa7517

Ну все, пошел конвеер постов

9
Tommy451

ну и хорошо, не будет даунов которые раньше релиза загрузят на ютуб как Люсия умирает на руках у Джейсона

6
Death to Spies

Rockstar Games подтвердила неожиданный шаг для Grand Theft Auto VI: физические версии игры не будут содержать дисков. Вместо привычного носителя покупатели коробочных изданий получат только код для загрузки.

А ведь многие консольщики, именно диски покупают, что бы играть потом в офлайне, да и просто собирают коллекцию для себя! Получается консоль нафиг не нужна тогда! Only ПК и Steam!

6
Giggity

Kонсольщики и это схавают же 😁
Обычно они орут что диск можно продать, обменять или ещё что, типа вот мы на все 100 владеем игрой , а тут им рокстары положили кое что на губы и сказали "шшшшшш"

6
kotasha

Клоуны, нах тогда вообще коробка, больше похоже хотят, убить перекупов, что бы ты не продал игру, смысл в дисках вообще тогда отпадает.

3
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