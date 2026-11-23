После недавнего консольного релиза Grand Theft Auto VI, который работает на PlayStation 5 и Xbox Series X/S при ограничении в 30 кадров в секунду и пока не вышел на ПК, разработчик Владимир Котрич под ником thedarkcr0w представил на GitHub бесплатную утилиту XMouse. Программа с открытым исходным кодом написана на языке Rust, не требует установки на компьютер и позволяет транслировать изображение с домашних консолей на монитор, полностью заменяя геймпад клавиатурой и мышью.

Принцип работы приложения строится на потоковой передаче картинки и звука по локальной сети в разрешении до 1080p при 60 кадрах в секунду, при этом ввод с компьютерной периферии эмулируется в виде виртуального контроллера с частотой опроса 120 Гц. Автор сразу добавил в XMouse готовые редактируемые профили для GTA 6, GTA 5, Red Dead Redemption 2, а также универсальные раскладки для шутеров, приключенческих экшенов и системных меню. Отдельной особенностью стала система слоев управления: в GTA 6 нажатие клавиши F при посадке в автомобиль автоматически переключает раскладку с пешего режима на вождение, а повторное нажатие возвращает стандартные привязки. При желании картинку можно оставить на телевизоре, используя приложение исключительно для передачи сигналов с клавиатуры и мыши.

Играйте на собственной Xbox или PlayStation с клавиатуры и мыши через ПК. Проходите GTA 6 с клавиатурой и мышью, как бог велел.

- Владимир Котрич (thedarkcr0w), создатель XMouse

С выходом свежего обновления версии 1.2.0 разработчик обошел и главное техническое ограничение современных консольных блокбастеров вроде GTA 6 - лимит частоты кадров. В настройках появились опции генерации кадров на базе технологий AMD FSR для любых современных видеокарт и NVIDIA DLSS для владельцев GeForce RTX 40 и 50 серий, позволяющие превратить консольные 30 FPS в 60 кадров в секунду или разогнать 60 FPS до 120 на совместимых мониторах. Необходимые библиотеки приложение загружает напрямую со страниц производителей в 1 клик, хотя за повышенную плавность приходится платить небольшой задержкой ввода около 0.5 кадра. Дополнительно владельцам NVIDIA RTX доступно масштабирование RTX Video Super Resolution до экранов 1440p и 4K, аппаратное декодирование потока за 1.8 мс вместо 5-10 мс на процессоре, а также фильтры для удаления артефактов сжатия и повышения четкости.

Изначально утилита создавалась под приставки Microsoft, но в недавнем обновлении получила поддержку PlayStation 5 и PlayStation 4 через бесплатный плагин PSNBridge, который скачивается прямо из интерфейса программы. В зависимости от выбранной платформы XMouse меняет и визуальное оформление: для консолей Sony в тестовом окне и полупрозрачном оверлее отображается контроллер DualSense с привычными обозначениями кнопок, а для устройств Xbox - фирменный геймпад со стандартной маркировкой. При этом автор честно предупредил, что интеграция с PlayStation появилась недавно и еще не проверялась на реальном железе, поэтому владельцам консолей Sony предложено сообщать о возможных неполадках. На линейке Microsoft приложение уже протестировано и показало наилучшую отзывчивость и качество потока на старшей Xbox Series X по сравнению с Xbox Series S.

Для тонкой настройки прицеливания под конкретную игру в программу встроили калибратор мертвых зон стика по клавише F6, сглаживание движений мыши, снижение чувствительности при удержании прицела и режимы турбо-нажатий. Если игра после запуска продолжает реагировать только на физический геймпад вместо виртуального, утилита подает звуковой сигнал и выводит 10-секундную подсказку по перехвату управления. Проект распространяется под свободной некоммерческой лицензией CC BY-NC-SA 4.0 для 64-разрядных систем Windows 10 и Windows 11 и требует лишь подключения компьютера и консоли к общей домашней сети.