Корейские звезды всех мастей снялись в новой масштабной рекламе GTA 6

Ставшая уже безумной по своим масштабам рекламная кампания Grand Theft Auto 6 добралась и до восточной игровой индустрии. На этот раз южнокорейские знаменитости первой величины снялись в официальном промо-ролике самой ожидаемой игры от Rockstar Games, запущенной самой PlayStation.

Подразделение PlayStation Korea представило зрелищный рекламный ролик под слоганом «Ожидание окончено». Для участия в съемках Sony и Rockstar привлекли медийных личностей из самых разных сфер: шеф-повара Чхве Кан Рока - звезду популярного кулинарного реалити-шоу Netflix, всемирно известного хип-хоп исполнителя Джея Пака, музыкальный дуэт LNGSHOT, участниц K-pop группы QWER, а также ветерана корейского киберспортивного комментирования Сон Сын Хона.

По сюжету видео герои заняты своими повседневными делами посреди Сеула — готовят во время стрима, тренируются в спортзале, репетируют или ведут киберспортивный репортаж. Внезапно над городом появляется загадочное сияние, окрашивающее мегаполис в узнаваемые неоново-розовые оттенки Вайс-Сити. Бросив все свои занятия, знаменитости спешат домой к консолям, после чего кадры с актерами эффектно перетекают в нарезку реального игрового процесса боевика.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что выход проекта спровоцирует колоссальный отток онлайна из крупнейших сервисных хитов вроде Fortnite, Roblox и Minecraft, чья аудитория массово мигрирует в Вайс-Сити.

GTA 6 будет доступна для игры уже 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.