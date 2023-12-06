Котировки акций компании-издателя GTA 6 упали после показа первого тизера

На фоне тизер-трейлера Grand Theft Auto 6 компания Take-Two Interactive столкнулась со снижением стоимости своих акций на 1% из-за того, что релиз игры запланирован на 2025 год. Как сообщает Business Insider, кроме вышеупомянутого снижения, стоимость акций T2 упала на 7% в ходе предпродажных торгов.

Такое падение стоимости акций произошло вскоре после того, как Rockstar выложила трейлер к Grand Theft Auto 6 по причине слива информации почти за сутки до официального анонса. Релиз GTA 6 в 2025 году, предположительно, ударил как по фанатам, так и по акционерам Take-Two, учитывая падение стоимости её акций. Последние ждали следующей части флагманской франшизы Rockstar более 10 лет и утверждают, что ещё один год для них не проблема.

Впрочем, даже несмотря на такую небольшую неудачу, в перспективе Take-Two должна получить астрономический прирост прибыли, благодаря выходу новой части GTA . Ее предшественница, Grand Theft Auto 5, стала второй самой продаваемой игрой всех времен: за время своего существования она разошлась тиражом более 190 миллионов копий. Более того, это один из самых финансово успешных развлекательных продуктов за всю историю с доходом около $8 млрд во всем мире.

Для Rockstar Games тизер к GTA 6 стал монументальным успехом, набрав свыше 99 миллионов просмотров и 8,9 миллиона "лайков" спустя сутки после выхода. Подтверждено, что игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S где-то в 2025 году. О релизе на ПК разработчики пока не говорят.