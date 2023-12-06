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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 119 оценок

Котировки акций компании-издателя GTA 6 упали после показа первого тизера

Gruz_
Новости

На фоне тизер-трейлера Grand Theft Auto 6 компания Take-Two Interactive столкнулась со снижением стоимости своих акций на 1% из-за того, что релиз игры запланирован на 2025 год. Как сообщает Business Insider, кроме вышеупомянутого снижения, стоимость акций T2 упала на 7% в ходе предпродажных торгов.

Такое падение стоимости акций произошло вскоре после того, как Rockstar выложила трейлер к Grand Theft Auto 6 по причине слива информации почти за сутки до официального анонса. Релиз GTA 6 в 2025 году, предположительно, ударил как по фанатам, так и по акционерам Take-Two, учитывая падение стоимости её акций. Последние ждали следующей части флагманской франшизы Rockstar более 10 лет и утверждают, что ещё один год для них не проблема.

Впрочем, даже несмотря на такую небольшую неудачу, в перспективе Take-Two должна получить астрономический прирост прибыли, благодаря выходу новой части GTA . Ее предшественница, Grand Theft Auto 5, стала второй самой продаваемой игрой всех времен: за время своего существования она разошлась тиражом более 190 миллионов копий. Более того, это один из самых финансово успешных развлекательных продуктов за всю историю с доходом около $8 млрд во всем мире.

Для Rockstar Games тизер к GTA 6 стал монументальным успехом, набрав свыше 99 миллионов просмотров и 8,9 миллиона "лайков" спустя сутки после выхода. Подтверждено, что игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S где-то в 2025 году. О релизе на ПК разработчики пока не говорят.

22
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Tsssss

Да с такой фан базой даже если она в чём то будет плоха, окупиться в первый день продаж ))

14
JIoMTuK

так вроде очевидно было, что релиза в 24 году не будет

2
Snake Snaake Snaaaaaake

автор просто не шарит, как работает рынок ценных бумаг, ожидающий какое-то событие, поэтому придумывает отсебятину - на PG так часто делают

7
брaтанчик

Тизер 🤦‍♂️

1
211186

вот тебе раз

0
-KinG_BoXinG_79rus-

ничего удивительного - обычный "фикс на фактах" после релиза трейлера, а так росли с начала ноября

0