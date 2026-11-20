Несмотря на в целом стабильный запуск Grand Theft Auto 6, часть владельцев PlayStation 5 столкнулась с критической технической проблемой. На Reddit стремительно растёт число жалоб на вылеты с кодом ошибки CE-108255-1, которая полностью блокирует дальнейшее прохождение игры.

Судя по сообщениям пользователей, сбой чаще всего возникает на ранних этапах сюжета — во время вступительных роликов или сразу после них. Проблема затрагивает владельцев базовых версий PS5 и моделей Slim, при этом другие игры на этих же консолях работают без проблем.

Я буквально не могу пройти дальше начальной кат-сцены, хотя перепробовал уже всё. Игра постоянно вылетает с одной и той же ошибкой. Попробовал пропустить ролик — картинка просто зависла намертво.

Стандартные методы решения проблем на консолях Sony не приносят результата. Пострадавшие геймеры отмечают, что уже пробовали чистить кэш, пересобирать базу данных, восстанавливать лицензии и полностью переустанавливать игру, но вылеты продолжаются.

Обращение в официальную поддержку тоже не дало ответа. Раздел помощи Rockstar при возникновении сбоев просто перенаправляет игроков на сайт PlayStation. На странице справки Sony для ошибки CE-108255-1 даётся совет «попробовать обновить игру», а если это не поможет — обратиться в сервисный центр. При этом никаких патчей для GTA 6 ещё не выходило, а одному из игроков в официальном сервисе Sony выставили счёт за ремонт консоли на 300 фунтов стерлингов.

Пока масштаб проблемы сложно назвать массовым, но число жалоб на форумах продолжает расти, а Rockstar и Sony официально ситуацию ещё не прокомментировали.