Крупный ритейлер ожидает дефицит PlayStation 5 и Xbox к зиме на фоне выхода Grand Theft Auto 6

Крупный ритейлер предупредил, что этой зимой PlayStation 5 и Xbox Series могут стать заметно труднее в покупке из-за продолжающихся проблем с поставками компонентов, роста цен и ожидаемого всплеска спроса на фоне выхода Grand Theft Auto VI.

По словам представителя одной из сетей, текущие ограничения по поставкам уже мешают закупать нужные объёмы консолей, а в преддверии праздников ситуация может ухудшиться. Дополнительным фактором давления называют высокий интерес к крупным релизам, среди которых GTA 6 рассматривается как главный драйвер спроса.

Отдельно отмечается, что рынок консолей и так остаётся напряжённым: рост цен на железо и компоненты делает производство дороже, а доступность устройств — ниже. На этом фоне любой крупный релиз способен резко увеличить нагрузку на продажи.

Хотя Sony и Microsoft публично заявляют, что базовые объёмы поставок на год обеспечены, на уровне розницы ситуация выглядит менее стабильной. Уже сейчас некоторые продавцы сообщают о более ограниченных поставках, чем ожидалось.