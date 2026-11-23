После заявления Cyberleek о публикации недостающего исполняемого EXE-файла предполагаемой Xbox-сборки Grand Theft Auto VI на Reddit начали удалять сообщения, связанные с деятельностью хакера и распространением игровых данных. Ограничения затронули сразу несколько крупных сообществ, включая r/GamingLeaksAndRumours, r/Piracy, r/PiratedGames и r/pcmasterprofi и многие другие. При этом в некоторых случаях публикации удаляются непосредственно системой Reddit, тогда как в других решения принимают модераторы отдельных сабреддитов.

Одним из последних примеров стало удаление публикации в популярном сообществе Reddit, посвящённом игровым утечкам и слухам. На странице удалённого сообщения появилось официальное уведомление модераторов со ссылкой на правило №3, согласно которому публикации должны непосредственно относиться к утечкам, слухам или связанным с ними новостям. При этом другие материалы о Cyberleek, включая сообщение о предполагаемом выпуске EXE-файла GTA 6 и содержимое README.txt, на момент проверки оставались доступны по прямым ссылкам.

Похожая ситуация наблюдается в r/PiratedGames, где обсуждение Cyberleek оказалось под значительно более строгими ограничениями. Модераторы сообщества ещё 23 августа объявили о полном запрете публикаций, связанных с хакером, включая мемы. Причиной стали опасения возможных претензий по авторским правам и риска блокировки всего сабреддита. В новом удалённом сообщении от 23 ноября модераторы вновь сослались на правило №9, запрещающее обсуждение утечек игр до их официального выхода. Автоматические фильтры сообщества также отслеживают упоминания Cyberleek и отправляют соответствующие публикации на проверку.

Ещё один примечательный случай обнаружен в r/Piracy, где заголовок одной из публикаций о предполагаемом EXE-файле GTA 6 был заменён отметкой «Removed by Reddit». Впрочем, сама страница одновременно содержит уведомление об удалении сообщения первоначальным автором, поэтому однозначно установить обстоятельства удаления не удалось. В r/FitGirlRepack также обнаружена публикация об исполняемом файле GTA VI, заблокированная фильтрами Reddit. Кроме того, модераторы r/pcmasterrace удалили ещё одно обсуждение Cyberleek, объяснив своё решение нарушением правила, запрещающего повторные публикации и эксплуатацию популярных тем.

Примечательно, что подобные ограничения начали вводиться задолго до последних событий. Модераторы r/Indiangamers ранее сообщали, что юридический отдел Reddit удалил несколько публикаций о Cyberleek после получения уведомлений о нарушении авторских прав. По их словам, ограничения затронули не только материалы с утёкшими изображениями и видеозаписями GTA 6, но даже мемы и сообщения, косвенно связанные с утечками. После этого администрация сообщества решила самостоятельно удалять подобный контент, опасаясь санкций против всего сабреддита.

На фоне происходящего пользователь WarlordMattias, который заявил, что Reddit удаляет практически всё, связанное с текущими событиями вокруг Cyberleek, включая содержимое манифеста из файла README.txt. В этом документе хакер объяснял мотивы своих действий, критиковал политику игровой индустрии и рассказывал о финансировании секретного проекта для игроков.