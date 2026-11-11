Logitech предоставляет 7000 сотрудникам выходной для игры в видеоигры - как раз к выходу GTA 6

Помните Дерека? Это тот самый австралиец, который взял отпуск, чтобы поиграть в Grand Theft Auto VI. Еще в сентябре он рассказывал, что собирается посвятить свой заслуженный отдых исследованию Вайс-Сити, и строго-настрого наказал никому его не беспокоить. Что ж, сотрудникам компании Logitech повезло еще больше: им выделили специальный выходной, чтобы они могли вдоволь насладиться любимыми играми.

Швейцарско-американский технологический гигант — производитель всего: от игровых наушников, мышей и клавиатур до профессиональных систем для симрейсинга — анонсировал «Logi Game Day». Это новая корпоративная льгота, благодаря которой около 7000 сотрудников по всему миру получают дополнительный выходной день, предназначенный специально для видеоигр. Учитывая, что релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, время выбрано как нельзя лучше.

В течение ближайшего года каждый сотрудник Logitech может взять один выходной, чтобы поиграть в любую игру на свой вкус. И пока работники других компаний лихорадочно пытаются выкроить время для долгожданного релиза от Rockstar Games, у сотрудников Logitech уже есть идеальный повод включить свои игровые консоли.

Как работает «Game Day» в Logitech

В отличие от обычного корпоративного праздника, когда компания полностью приостанавливает работу, 19 ноября офисы Logitech закрываться не будут. Вместо этого сотрудники могут сами выбрать, когда именно использовать свой «игровой день» — в любой момент в период до ноября 2027 года.

Это значит, что можно потратить день на прогулки по залитым неоном улицам Вайс-Сити, выполнение опасных миссий в режиме DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4, попытки улучшить время прохождения круга в Токио в Forza Horizon 6 — или заняться чем угодно другим, что придется по душе.

Кроме того, 19 ноября в штаб-квартире Logitech в Сан-Хосе (США) пройдет специальная прямая трансляция. Ее проведет Робин Пииспанен — генеральный менеджер подразделения Logitech G, в прошлом профессиональный киберспортсмен.

Почему в Logitech считают, что игры полезны для работы

Как удачно совпало: компания, которая продает игровые мыши, клавиатуры, а также рули и педали для гоночных симуляторов, заказала исследование, которое показало, что игры полезны для человека. Кто бы мог подумать! Согласно недавнему исследованию Ctrl Tomorrow, 81% опрошенных геймеров считают, что игры придают им уверенности в преодолении жизненных трудностей, а 82% отмечают, что игры помогают сохранять спокойствие и концентрацию в стрессовых ситуациях.

Разумеется, ответы самих геймеров — это еще не прямое доказательство того, что игры повышают их эффективность на рабочем месте. Однако в компании Logitech уверены: такая связь определенно существует.

Пора отказаться от стереотипа, будто игры — это пустая трата времени, — говорит генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер. — Мы разрабатываем продукты как для работы, так и для развлечений, и каждый день видим, как увлечение одной сферой помогает добиваться лучших результатов в другой.

Кроме того, важно давать сотрудникам возможность «переключиться» — особенно если их любимое хобби предполагает несколько часов сеяния хаоса в вымышленном американском мегаполисе. Геймерам нужно играть!

Для Дерека и множества других австралийцев, планирующих взять отпуск ради выхода GTA 6, инициатива Logitech «Game Day» («Игровой день») может стать темой для разговора на следующем совещании. Главное — не забудьте заранее загрузить игру, иначе весь ваш «игровой день» рискует пройти в созерцании полоски прогресса загрузки.