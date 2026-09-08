"Лучшая женщина в мире": девушка подарила парню самое дорогое издание GTA 6 и "VIP-обслуживание" в день релиза

Пока некоторые женщины в социальных сетях пытаются отменить GTA 6 или запрещают мужчинам играть в новинку из-за Люсии и откровенных сцен, по-настоящему любящие партнерши наглядно показывают, как стоит поддерживать увлечения близких.

Пользователь Reddit из Дании под ником ImHeiden рассказал о необычном сюрпризе, который подготовила для него невеста ко дню рождения. Девушка вручила ему тематический подарочный бокс с так называемым «VIP-пакетом» для комфортного погружения в криминальный боевик от Rockstar Games.

Как выяснилось, избранница геймера не просто полностью оплатила предзаказ максимального издания игры Grand Theft Auto 6, но и продумала бытовые мелочи на старте. Она взяла на себя выполнение абсолютно всех домашних обязанностей с момента релиза в четверг и вплоть до конца выходных, а также пообещала полностью снабжать партнера готовой едой и перекусами, чтобы ничто не отвлекало его от прохождения.

История мгновенно стала вирусной и собрала тысячи восторженных комментариев на reddit и в других социальных сетях. Геймеры высоко оценили столь искреннюю заботу и уважение к чужому досугу. В комментариях девушку в шутку предложили «причислить к лику цифровых святых» и единодушно посоветовали автору скорее вести ее под венец. Счастливчик ответил, что пара вместе уже два с половиной года и свадьба определенно входит в их совместные планы.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Масштаб ожидания проекта настолько высок, что игроки по всему миру заранее планируют отпуска на конец осени, готовясь провести первые дни после выхода исключительно в штате Леонида.