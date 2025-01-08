Любитель ботаники изучил каждое растение в трейлере GTA 6 и поделился находками

Фанаты GTA 6, кажется, готовы разобрать по кадрам каждую секунду трейлера игры. И вот очередное тому подтверждение — один из пользователей Reddit решил выяснить, какие именно растения показаны в первом трейлере.

Как оказалось, создатели игры очень постарались передать природу Майами (именно этот город стал прообразом игрового Вайс-Сити). В трейлере можно найти и местные пальмы, и разные виды сосен, типичных для этих мест. А ещё почему-то затесалась африканская акация — она, конечно, может расти во Флориде, но всё-таки для этих мест не очень характерна.

Автор поста даже составил целый список с названиями всех растений — от обычного самшита до американской юстиции.