Любитель ботаники изучил каждое растение в трейлере GTA 6 и поделился находками

Фанаты GTA 6, кажется, готовы разобрать по кадрам каждую секунду трейлера игры. И вот очередное тому подтверждение — один из пользователей Reddit решил выяснить, какие именно растения показаны в первом трейлере.
Как оказалось, создатели игры очень постарались передать природу Майами (именно этот город стал прообразом игрового Вайс-Сити). В трейлере можно найти и местные пальмы, и разные виды сосен, типичных для этих мест. А ещё почему-то затесалась африканская акация — она, конечно, может расти во Флориде, но всё-таки для этих мест не очень характерна.
Автор поста даже составил целый список с названиями всех растений — от обычного самшита до американской юстиции.
Вот же людям заняться нечем🤦🏻♂️
Затем океанологии попытались определить уровень загрязнения в океане,гринписовцы проверили не застряла ли какая нибудь зверушка в текстурах,и энтомологии изучили мир игры на наличие зелёных мух...