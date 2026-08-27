Люсия и Джейсон в живом и опасном Вайс-Сити - вышел первый официальный геймплей GTA 6 с игровыми скриншотами

Мы наконец-то дождались! После целой волны утечек из более чем десятка геймплейных роликов и утомительного молчания разработчики из Rockstar Games наконец-то провели живую демонстрацию Grand Theft Auto 6. Как и можно было ожидать, игроков ждет эпичный сюжет, море колоритных персонажей и огромный открытый мир с массой возможностей, ну а как игра выглядит на самом деле — можно увидеть в первых официальных кадрах.

Несмотря на то, что презентация проходила в формате эксклюзивного показа для сервиса Netflix, геймплей и его ключевые отрывки мгновенно заполонили весь интернет, пока сам стриминговый сервис буквально лежал, хоть и недолго. Как и сообщалось ранее, авторы выпустили почти 30 минут полноценного игрового процесса GTA 6, сделав акцент на ключевых аспектах новинки. Весь футаж был записан на PlayStation 5, и визуально проект выглядит ощутимо лучше ранних утекших сборок — это заметно по возросшему качеству картинки, плавным анимациям и обновленному интерфейсу. Впрочем, насколько глубоко официальный показ отличается от старых рабочих версий, эксперты окончательно рассудят уже в отдельных разборах, ведь на первый взгляд базовые элементы остались узнаваемыми.

Сама демонстрация началась с бандитского района, где Люсия и Джейсон сразу попали в напряженную перестрелку с полицией. Следом зрителям показали спокойные будни главных героев в их общем доме, раскрывающие быт криминального дуэта. В ролике также подтвердили интерактивные мини-игры для взлома и угона автомобилей, а улицы мегаполиса впечатлили огромным количеством неигровых персонажей и высокой плотностью трафика.

В новой части GTA заявлено шесть звезд розыска с привязкой к районам, злопамятные полицейские, возможность сдаться властям, устранение свидетелей для сброса погони, а также система чести в духе RDR 2. Среди других деталей значатся необходимость заправлять автомобиль и следить за его аккумулятором, точечная система повреждений транспорта, комплексный рукопашный бой с комбо-ударами и обезоруживанием, изменение телосложения протагонистов и бесшовное переключение между Джейсоном и Люсией в любой момент.

Столь детальная проработка образов и окружения не случайна, ведь в Rockstar годами изучали преступников для создания уникальных персонажей для GTA 6.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 намечен на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра также доберется до ПК, однако точных сроков выхода разработчики пока не называют.

Все 26 минут геймплея игры: