Люсия из GTA 6 встанет в один ряд с Нико Белликом и Артуром Морганом - по крайней мере, так считают в Rockstar

Сценаристы студии Rockstar Games убеждены, что главная героиня грядущей Grand Theft Auto 6 Люсия не уступит по проработке и драматической глубине самым культовым протагонистам в истории компании — Артуру Моргану из Red Dead Redemption 2 и Нико Беллику из Grand Theft Auto 4.

Это утверждение касается и Джейсона, но многих фанатов беспокоит проработка женского персонажа, поэтому создатели решили детальнее рассказать о проработке образа Люсии. В интервью для Love Magazine сценаристка проекта Алекса Д’Агостино рассказала, какие референсы использовались при создании характера героини, которая станет первой полноценной ведущей женщиной-протагонистом в современной эре франшизы. По её словам, источником вдохновения для образа Люсии послужили реальные женщины из окружения, а также опыт ее собственной матери, выросшей в Нью-Джерси неподалеку от Либерти-Сити - откуда родом и сама героиня боевика:

Я держала в голове то, как меня воспитывали: бойко, с теплом, но без малейшей готовности терпеть чьи-либо выходки. Мне было легко сопереживать Люсии, и ее реплики писались очень естественно. В мире существует множество таких же волевых женщин, как и таких мужчин, как Джейсон. Мы просто постарались запечатлеть эту правду жизни.

Д’Агостино подчеркнула, что студия намеренно не пыталась сделать персонажа безупречным, сделав упор на человеческие слабости и внутренние противоречия:

Когда ты пишешь полностью сформированную личность с ее собственными желаниями, на выходе получается нечто "идеально неидеальное" — местами со знакомыми стереотипами, но безусловно живое. Только так можно создать женский образ, способный стоять плечом к плечу с фигурами масштаба Артура Моргана или Нико Беллика.

Напомним, ранее пляжи, открытый мир и настоящие ураганы стали главной темой масштабного разбора свежих скриншотов и деталей GTA 6.

Выход Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.