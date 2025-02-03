Магазин видеоигр опроверг слухи о дате выхода Grand Theft Auto 6 и извинился перед геймерами

Сообщество Grand Theft Auto 6 снова оказалось в центре горячих обсуждений после того, как испанский интернет-магазин XUruguay неожиданно опубликовал дату выхода игры — 17 сентября 2025 года. Однако вскоре эта информация была удалена, что только подогрело интерес фанатов.

Позже в сети даже появился скриншот, на котором утверждалось, что XUruguay получил информацию непосредственно от PlayStation, однако сам магазин выступил с официальным заявленнием опроверг это. По их словам, дата была выбрана случайно, поскольку сотрудник просто загуглил «дата выхода GTA», увидел 17 сентября и решил использовать ее для предзаказа.

Магазин принес извинения и пояснил, что не имел инсайдерской информации, а выбранная дата была просто внутренней шуткой, которая быстро вышла из-под контроля. Кроме того, они отметили, что релизы обычно происходят во вторник или пятницу, а 17 сентября 2025 года — это среда, что делает вероятность такого выхода крайне низкой.

Как и все фанаты, мы очень рады и с нетерпением ждем выхода GTA VI. Мы взяли за основу дату выхода предыдущей игры GTA V, которая состоялась 17 сентября 2013 года. В наши намерения не входило вносить путаницу, и мы хотим пояснить, что ни разу не получали ни от одного из брендов официальной информации о дате выхода игры. Все началось с того, что мы ввели в Google дату выхода GTA и получили результат (9/17), поэтому мы решили, что давайте начнем предзаказ в тот же день. Как и вы, единственные слухи, о которых мы знаем, - это то, что игра может выйти осенью 2025 года (в сентябре, октябре или ноябре), но официально ничего не подтверждено, и у нас нет никакой другой дополнительной информации. От лица всей команды XUruguay мы приносим извинения, если мы взволновали какого-либо геймера или затронули какого-либо человека неправильной датой выхода GTA VI, которая была просто ошибкой и внутренней шуткой, которая вышла из-под контроля), а затем начались спекуляции, мы знаем, что это неправильная дата, поскольку релизы происходят по вторникам и пятницам, а эта дата - среда.

Таким образом, на данный момент точная дата выхода GTA 6 официально не подтверждена, но фанаты могут ориентироваться на официальное окно запуска — осень 2025 года.