Магазины начали отказываться от физических копий Grand Theft Auto 6 из-за отсутствия диска

Вокруг физических изданий GTA 6 разгорается новый скандал. Канадский ритейлер Video Games Plus (VGP) официально объявил, что не будет продавать коробочные версии игры, если внутри не окажется полноценного диска.

Причина проста: по имеющейся информации, физическое издание GTA 6 для PlayStation 5 и Xbox Series X будет содержать только код для загрузки, а не сам носитель. По сути, покупатели получают обычную коробку без игры внутри.

В VGP заявили, что уже почти 40 лет поддерживают физические издания и считают важным сохранение реального владения играми. Именно поэтому компания придерживается политики не продавать продукты, где под видом физического издания фактически предлагается цифровая копия.

Решение Rockstar вызвало волну недовольства среди игроков. Многие считают, что издатель хочет сохранить присутствие на полках магазинов, но при этом сократить расходы на производство дисков.

Особенно остро на это реагируют сторонники коллекционных изданий и игрового сохранения, ведь код в коробке фактически лишает смысла само понятие физической копии.

Пока это единичный протест со стороны ритейлеров, но ситуация уже вызвала активные споры в сообществе. На фоне статуса GTA 6 как одного из крупнейших релизов десятилетия даже такие детали начинают вызывать серьёзный резонанс.