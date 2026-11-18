Баскетбольный клуб «Майами Хит» показал специальную площадку в стиле Grand Theft Auto 6, на которой команда проведет всего один матч. Игра против «Милуоки Бакс» состоится 18 ноября на домашней арене клуба Kaseya Center.

Оформление площадки посвящено Вайс-Сити — вымышленному городу, в котором развернутся события GTA 6. В центре паркета разместили логотип игры с римской цифрой VI и надпись Vice City, а вдоль боковых линий добавили фразу «I love Vice City». В дизайне использованы фирменные розовые и голубые цвета, ставшие частью визуального стиля новой игры Rockstar.

Для матча баскетболисты также наденут специальные игровые майки, оформленные в стилистике Вайс-Сити. Правда, на форме останется название клуба Heat, а не вымышленного города. Кроме того, болельщики смогут приобрести тематическую атрибутику в официальном магазине команды.

Матч примечателен и спортивной составляющей: центровой «Майами» Яннис Адетокумбо впервые встретится со своей бывшей командой после перехода из «Милуоки» в межсезонье.

Появление тематической площадки стало еще одной частью рекламной кампании GTA 6 перед долгожданным релизом. Rockstar готовится выпустить игру 19 ноября, а интерес к ней уже выходит далеко за пределы игровой индустрии.