Майами хотят превратить в Vice City ради рекламы GTA 6 - Rockstar обсуждает идею с властями

Rockstar Games и власти округа Майами-Дейд обсуждают масштабную рекламную кампанию к выходу Grand Theft Auto 6. Город могут частично оформить в стиле Vice City, хотя никаких окончательных договорённостей пока нет.

Как сообщает The Miamian, власти Майами подготовили для Rockstar презентацию с вариантами продвижения игры. Среди предложений — оформление части международного аэропорта в стиле Vice City, тематические багажные тележки и фотозоны, а также самолёт в фирменных фиолетовых цветах игры.

Кроме того, власти предлагают проводить тематические мероприятия на пляжах и в парках, украсить автобусы, поезда и станции символикой Vice City и даже установить брендированные люки и технические коробки.

Некоторые идеи предполагают долгосрочные проекты: новые автобусные остановки, улучшение парков и создание в центре Майами специальной радиолаборатории.

Представитель мэра подтвердил переговоры с Rockstar, но подчеркнул, что пока ничего не утверждено. По его словам, такая кампания могла бы одновременно принести округу дополнительный доход и привлечь внимание огромной аудитории GTA 6.

Релиз игры намечен на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.