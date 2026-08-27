Майами хотят превратить в Vice City ради рекламы GTA 6 - Rockstar обсуждает идею с властями

Rockstar Games и власти округа Майами-Дейд обсуждают масштабную рекламную кампанию к выходу Grand Theft Auto 6. Город могут частично оформить в стиле Vice City, хотя никаких окончательных договорённостей пока нет.
Как сообщает The Miamian, власти Майами подготовили для Rockstar презентацию с вариантами продвижения игры. Среди предложений — оформление части международного аэропорта в стиле Vice City, тематические багажные тележки и фотозоны, а также самолёт в фирменных фиолетовых цветах игры.
Кроме того, власти предлагают проводить тематические мероприятия на пляжах и в парках, украсить автобусы, поезда и станции символикой Vice City и даже установить брендированные люки и технические коробки.
Некоторые идеи предполагают долгосрочные проекты: новые автобусные остановки, улучшение парков и создание в центре Майами специальной радиолаборатории.
Представитель мэра подтвердил переговоры с Rockstar, но подчеркнул, что пока ничего не утверждено. По его словам, такая кампания могла бы одновременно принести округу дополнительный доход и привлечь внимание огромной аудитории GTA 6.
Релиз игры намечен на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Прикольно) Если бы Москву частично стилизовали, например, под Атомик Харт - почему бы и нет.
Могут себе позволить. Лярд потратили на разработку, еще столько же в маркетинг зальют, и все это вернется сторицей.
Странно только, что упустили хорошую возможность пропиариться во время недавнего футбольного мундиаля. Всю эту нативную рекламу увидели бы во всем мире, разве что ФИФ