Майкл из GTA 5 удивился "большим задницам" в первом трейлере GTA 6

Сегодня прогремел долгожданный анонс следующей части Grand Theft Auto вместе с весьма содержательным трейлером. Дебютный ролик уже вызвал немалый ажиотаж среди игроков и стал предметом настоящих споров, а также восхищения. Своё удивление трейлером не смог скрыть даже сам актёр Нед Люк, который подарил свою внешность Майклу в GTA 6. На своём стриме он рассказал, что его удивило в анонсе больше всего.

Судя по всему, для Неда Люка большая часть содержимого дебютного трейлера GTA 6 вовсе не стала чем-то неожиданным. Актёр не стал вдаваться в подробности, однако намекнул, что ему довелось задолго до официальной премьеры увидеть некоторые кадры из ролика. Несмотря на свою готовность, в трейлере всё же был момент, который действительно его поразил. Самым удивительным моментом в трейлере GTA 6 для Неда Люка стали "большие задницы".

Актёр отметил, что в целом не ожидал в ролике такого сильного акцента на "красивых женских телах", учитывая современные тренды игровой индустрии. Мало того, что разработчики не побоялись показать прекрасное женское тело таким, какое оно есть, они ещё сделали ударение на эстетику задниц — подытожил Нед Люк.