Майкл из GTA 5 удивился "большим задницам" в первом трейлере GTA 6

Сегодня прогремел долгожданный анонс следующей части Grand Theft Auto вместе с весьма содержательным трейлером. Дебютный ролик уже вызвал немалый ажиотаж среди игроков и стал предметом настоящих споров, а также восхищения. Своё удивление трейлером не смог скрыть даже сам актёр Нед Люк, который подарил свою внешность Майклу в GTA 6. На своём стриме он рассказал, что его удивило в анонсе больше всего.
Судя по всему, для Неда Люка большая часть содержимого дебютного трейлера GTA 6 вовсе не стала чем-то неожиданным. Актёр не стал вдаваться в подробности, однако намекнул, что ему довелось задолго до официальной премьеры увидеть некоторые кадры из ролика. Несмотря на свою готовность, в трейлере всё же был момент, который действительно его поразил. Самым удивительным моментом в трейлере GTA 6 для Неда Люка стали "большие задницы".
Актёр отметил, что в целом не ожидал в ролике такого сильного акцента на "красивых женских телах", учитывая современные тренды игровой индустрии. Мало того, что разработчики не побоялись показать прекрасное женское тело таким, какое оно есть, они ещё сделали ударение на эстетику задниц — подытожил Нед Люк.
По сути винить разрабов не в чем, таковы реалии на сегодняшний день, хотели реализма, получите! Можно не расписываться.
За 10 лет они стали еще толще?
толстожопых чернух там много чёт
Жирные негры=красивые женские тела. Вот тут верю, вот тут плюс, верю. Уже верю, да, поверил.
Ну у них это считается эталонным телом, посмотри статистику на жирных людей в сша. Так что да особенно чернокожие люди.
Тебе бы ту даму из 38 секунды в новость вставили, про черных жирух и не вспомнил.
Полно людей которые и про такое тело скажут что жирная.
Сын мой, без больших, женских задниц на придётся делать страшный выбор
Это уже проблемы с головой.
Я вообще про то как легко мнением манипулировать.
Так задницы жирные, их бы уменьшить раза в
Стопэ, автор. Он подарил внешность в ГТА 5, а не 6.
PS И мы не ожидаем чего то большего от ГТА 6. Аллигаторы, негры с жопами большими, всё больше всяких тёмных рас. Мы же видим всю западную тенденцию и повестку. Это мы еще гендерной принадлежности не коснулись. А там, я думаю, будет дремучий лес и неразбериха. Посмотрим на сюжет шоколадный.
Ты в Маями был хоть раз? Там белых раза в 2 меньше остальных, при чём здесь повестка?
Чел, Майами... Выучи, тогда поговорим.
70% населения Майами латиносы, белых там только 14%. https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Miami
Выучил. Давай теперь по делу ответь.
Вот вы два выше кренделя только на вики и воспитаны. Слетай. Хотя бы раз, чтобы не пиZдеть. PS Причем здесь латиносы и негры?! Давай еще больше своих аккаунтов, а то один с 13 комментариями не впечатляют.
Прием "буравчика" обязательно должен быть в игре.
Именно. Поэтому жду ремейк менханта с каждым кусочком мозга на бите. А не вот этот фортнайт и прочее детское..
Я не Майкл, но тоже удивился. Но еще больше удивился огромной жопе главной героини. Может они введут функции увеличения веса, путем поглощения пищи. Хоть в зале эту жопу сгоню у нее)
Ну у них еще есть время показать правильный трейлер(для таких которым это не нравится) Ну зато элиту сша не обидели.
Это красивое женское тело?Это просто жирное тело.
А че нет, ярко выраженная талия, пышные формы, сразу видно что женщина а не хрен пойми что.
по факту.
согл