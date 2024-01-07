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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 367 оценок

Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал "клоунами" хейтеров, которые ее критикуют

Simple Jack
Новости

Актер Нед Люк (Ned Luke), известный по роли Майкла де Санты в GTA 5, недавно сделал заявление, в котором резко осудил людей, критикующих Люсию из GTA 6.

По его словам, Люсия выглядит классно не только внешне, но и в целом как персонаж. Что касается того, является ли добавление женского персонажа в качестве одного из играбельных героев следованием современным тенденциям, Нед Люк не видит в этом ничего плохого.

« У Rockstar и раньше были важные женские персонажи. Просто они не играли настолько важной роли, как в этом случае. Она выглядит очень классно. И я говорю сейчас не столько про внешность, сколько про то, что она выглядит круто как персонаж в целом», — заявил Нед Люк.

Напомним, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Stalker608

мне в принципе героиня понравилась, пока вырисовывается что-то типа современных бонни и клайд. но также понимаю тех, кому может не зайти и из-за это не бешусь)

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Tommy.

А кто-то критиковал?

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DenisVTR

Актер Нед Люк Вот кому нет покоя в последнее время
И я говорю сейчас не столько про внешность и правильно, она может и крутая но внешка у неё действительно такое се. Вот блонда хороша(и нет это не Люсия)

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