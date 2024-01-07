Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал "клоунами" хейтеров, которые ее критикуют

Актер Нед Люк (Ned Luke), известный по роли Майкла де Санты в GTA 5, недавно сделал заявление, в котором резко осудил людей, критикующих Люсию из GTA 6.

По его словам, Люсия выглядит классно не только внешне, но и в целом как персонаж. Что касается того, является ли добавление женского персонажа в качестве одного из играбельных героев следованием современным тенденциям, Нед Люк не видит в этом ничего плохого.

« У Rockstar и раньше были важные женские персонажи. Просто они не играли настолько важной роли, как в этом случае. Она выглядит очень классно. И я говорю сейчас не столько про внешность, сколько про то, что она выглядит круто как персонаж в целом», — заявил Нед Люк.

Напомним, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S.