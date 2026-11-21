Миллиардер Марк Цукерберг довольно забавно и цинично отреагировал на геймплей GTA 6, опубликовав ироничный мем, высмеивающий игру на своей странице в соцсети X.
Вместо криминальных разборок и угонов спорткаров миллиардеру досталась «семейная» версия игры с миссией по покупке продуктов для его супруги Присциллы. Пост моментально стал вирусным и за считанные часы собрал миллионы просмотров, а пользователи в комментариях окрестили такую версию игры «симулятором идеального мужа»:
Кое кто не оставил этот стёб без внимания:
А волна негатива продолжает увеличиваться. Скорее всего сайту Metacritic скоро придётся включать бот-систему, что бы как то "сгладить" оценку. Если конечно это уже не произошло, так как многие из комьюнити игры уже говорят о "чистке" отзывов...
"нищий чел, пекашнег без мыловарни, пукает желчью на шэдэвор6"
Так ведь на метакритике оценка ползёт вверх, последнее что я видел это 4.9, перед текущей 5.4(на момент данного поста)
Один чушок что то пытается высмеивать, тогда как сам создает максимально ублюдский и соевый контент для своей меты, другой чушок, который хвалился накрученым рекордом в диабло (который и ставил то не сам) смеется у него в комментах, а обиженые пекарята все это хайпят, собрание унтерков какое то.
На то он и цука ну и завистник так как главный гг выглядит красивее его