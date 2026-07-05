Масштабный удар Sony по физическим носителям затмил анонс предзаказов GTA 6, собрав 128 миллионов просмотров

Последние несколько недель были американскими горками для геймеров. Началось все с эйфории от открытия предзаказов GTA 6 и закончилось разочарованием от отмены физических носителей PlayStation, но одно из этих событий привлекло гораздо больше внимания.

Масштабный удар Sony по физическим носителям PlayStation полностью затмил анонс предзаказов GTA 6, собрав более 128 миллионов просмотров в Twitter/X. Неожиданно плохие новости привлекли гораздо больше внимания, чем GTA 6.

На X объявление о прекращении производства физических дисков PlayStation в 2028 году набрало 128 миллионов просмотров, в то время как предзаказы GTA 6 остались без внимания с 83 миллионами просмотров, что само по себе является огромной цифрой.

Это показывает, что возмущение фанатов по поводу отмены выросло даже больше, чем в случае с GTA 6. Также сообщалось, что Sony планировала это полностью цифровое будущее уже некоторое время и даже закрыла производственный завод.

Несмотря на это, возмущение было огромным, и фанаты подали петицию с требованием к Sony отменить своё решение, которая на данный момент собрала более 90 тысяч подписей. В знак протеста они также массово отменяют подписки PS Plus.