Масштабный удар Sony по физическим носителям затмил анонс предзаказов GTA 6, собрав 128 миллионов просмотров

Последние несколько недель были американскими горками для геймеров. Началось все с эйфории от открытия предзаказов GTA 6 и закончилось разочарованием от отмены физических носителей PlayStation, но одно из этих событий привлекло гораздо больше внимания.
Масштабный удар Sony по физическим носителям PlayStation полностью затмил анонс предзаказов GTA 6, собрав более 128 миллионов просмотров в Twitter/X. Неожиданно плохие новости привлекли гораздо больше внимания, чем GTA 6.
На X объявление о прекращении производства физических дисков PlayStation в 2028 году набрало 128 миллионов просмотров, в то время как предзаказы GTA 6 остались без внимания с 83 миллионами просмотров, что само по себе является огромной цифрой.
Это показывает, что возмущение фанатов по поводу отмены выросло даже больше, чем в случае с GTA 6. Также сообщалось, что Sony планировала это полностью цифровое будущее уже некоторое время и даже закрыла производственный завод.
Несмотря на это, возмущение было огромным, и фанаты подали петицию с требованием к Sony отменить своё решение, которая на данный момент собрала более 90 тысяч подписей. В знак протеста они также массово отменяют подписки PS Plus.
Ни чего не изменят. Диски это прошлое как носители флопи
Барыги всё негодуют. А коллекционерам коробочку то всё равно дадут, им то что ныть?!
Красавчики геймеры!!! Я на X тоже всех их поддерживаю, ставлю лайк и делаю репост. Надеюсь у нас всё получится, Сони уже в край ах.уели со своими закидонами, пора там по увольнять верхушку, не следят за своими подчинёнными, которые творят всякую дикую дичь.
Хм на 128 миллионов просмотров всего 90 тысяч подписей под петицией , Сони подотрет жопу этой петицией )
Странные вещи делает Сони