Массивный баннер GTA 6 во Франции подвергся цензуре

До выхода Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox остаются считаные недели. По мере приближения даты релиза маркетинг Rockstar набирает полные обороты: новый трейлер, несколько обложек журналов и мерчандайз. По всему миру также появляются муралы и баннеры. Но в Париже игроки заметили, что на одном огромном баннере GTA 6 подверглась цензуре.

За последние две недели пользователи сети документировали процесс установки огромного рекламного баннера Grand Theft Auto 6 на одной из башен Les Mercuriales в Париже, Франция. В четверг сообщили, что работа над баннером завершена - он воссоздает обложку GTA 6 на стене здания. Однако это изображение слегка изменили, убрав два разных вида оружия.

Как видно на сравнении, пистолет Лусии убрали с верхнего центрального изображения, где она запечатлена вместе с Джейсоном. Кроме того, с нижнего центрального изображения официальной обложки исчезла штурмовая винтовка. В случае с Лусией удалили ее руку вместе с оружием. В другом примере арт скорректировали так, что рука персонажа просто поднята в воздух, а оружия перед ней нет. Баннеры и муралы в других странах, например в Нью-Йорке, содержат изображения с оружием.

Судя по всему, в Париже владельцы башни были не в восторге от того, что на стенах их здания висели гигантские пушки. Хотя при этом они были не против брать деньги за рекламу игры с оружием. Или, может быть, во Франции существуют какие-то ограничения на рекламу оружия, но, в любом случае, все это выглядит как-то глупо.