Массовые прогулы из-за GTA VI якобы обойдутся экономике США в $1 млрд - The Guardian проверила достоверность прогноза

Приближающийся выход Grand Theft Auto VI, запланированный на 19 ноября 2026 года, может спровоцировать массовые прогулы среди сотрудников компаний по всему миру. В зарубежных СМИ это явление уже прозвали «GTA Flu» («грипп GTA»), а некоторые аналитики прогнозируют, что желание миллионов людей провести первый день с долгожданной игрой обойдётся американской экономике примерно в $1 млрд. Однако журналисты The Guardian решили проверить происхождение этих громких оценок и обнаружили, что убедительных доказательств столь масштабных финансовых потерь практически нет.

Ажиотаж вокруг новой игры Rockstar Games действительно достиг беспрецедентных масштабов. Некоторые прогнозы предполагают продажу 40 млн копий GTA VI за первые три месяца, что может принести издателю Take-Two Interactive около $3 млрд выручки. Ещё в апреле генеральный директор Take-Two Штраус Зельник пошутил, что 19 ноября многие сотрудники будут сообщать о болезни, чтобы остаться дома. Впоследствии эта фраза стала основой для многочисленных публикаций о возможном экономическом ущербе от релиза.

Особенно активно подобные прогнозы распространяются в Австралии и Великобритании. Австралийский телеканал Nine News сообщил о потенциальных потерях производительности труда на сумму 70 млн австралийских долларов, тогда как британская Daily Star предположила, что ради GTA VI отпуск возьмут около 1,2 млн сотрудников. Другие оценки оказались ещё выше: сервис сравнения интернет-провайдеров заявил о 2,5 млн британцев, намеренных пропустить работу, включая примерно 900 тысяч человек, которые могут притвориться больными. Однако эти выводы были сделаны на основании опроса всего тысячи респондентов. Ещё одна компания сообщила о 29-процентном увеличении количества заявок на отпуск на 19 ноября по сравнению с прошлым годом, хотя её статистика охватывала исключительно собственных пользователей.

Журналисты The Guardian также выяснили происхождение наиболее громкого прогноза — ущерба американской экономике в размере $1 млрд. Впервые эта сумма появилась в июле 2025 года в материале испанской радиостанции, сославшейся на профессора экономики Университета Помпеу Фабра в Барселоне Хосе Гарсию-Монтальво. Однако, как отмечает издание, расчёты, по всей видимости, представляли собой приблизительную оценку, а не результат полноценного экономического исследования. Сам экономист не ответил на запрос журналистов о комментарии.

При этом вероятность увеличения количества прогулов действительно существует. Исследовательница Жаклин Бёрджесс из Университета Саншайн-Кост указывает на данные кадровых компаний, согласно которым примерно каждый пятый американский работник рассматривает возможность взять выходной ради GTA VI. Цифровой социолог Манчестерского университета Дэниел Джозеф также признаёт, что крупные игровые релизы способны влиять на посещаемость рабочих мест. Однако подобные явления происходили и раньше, например во время выхода новых частей Call of Duty. В Японии издатели серии Dragon Quest ещё в 1990-х годах начали переносить релизы на субботу, поскольку школьники и сотрудники массово пропускали занятия и работу.

Таким образом, The Guardian не исключает всплеска отпусков и больничных после выхода GTA VI, однако считает заявления о миллиардных экономических потерях недостаточно обоснованными. По мнению издания, история о «гриппе GTA» во многом превратилась в медийный феномен, который подогревает интерес к предстоящему релизу.

Вместе с тем журналисты обращают внимание на другую, гораздо более конкретную проблему трудовых отношений вокруг GTA VI. В октябре прошлого года Rockstar Games уволила 34 сотрудников в Великобритании и Канаде. Британский профсоюз IWGB обвинил компанию в попытке помешать профсоюзной деятельности, тогда как Rockstar объяснила увольнения разглашением конфиденциальной информации. Один из бывших разработчиков, Уилл Месилейн, рассказал, что потеря работы вынудила его и партнёршу переехать из Великобритании в Австралию. Заключительные выступления сторон в трудовом трибунале Глазго назначены на 17 и 18 ноября — буквально накануне выхода GTA VI.