Массовый невыход на работу из-за релиза GTA 6 может обойтись экономике США в $1 млрд

Грядущий релиз Grand Theft Auto 6 от студии Rockstar Games, запланированный на 19 ноября 2026 года, выйдет далеко за рамки индустрии развлечений и окажет ощутимое влияние на макроэкономику. Аналитики прогнозируют краткосрочный кризис на рынке труда из-за массового невыхода сотрудников на работу в день старта продаж.

По данным исследования, опубликованного International Business Times, около 1,5 миллиона американских работников планируют «взять больничный» или пропустить рабочий день 19 ноября, чтобы начать прохождение игры. Профессор экономики Хосе Гарсия Монтальво подсчитал, что единовременный прогул такого масштаба снизит показатель национального производства США на 2% и обойдется компаниям суммарно в $1 миллиард. Наибольшие риски несут ИТ- и технологические компании, чей штат преимущественно состоит из молодых специалистов.

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник ранее открыто заявлял, что ожидает массового исхода сотрудников на больничные 19 ноября. Крупный бизнес уже реагирует на угрозу: по данным Wall Street Journal, ряд организаций намеренно изменили свои производственные календари на конец года, чтобы важные корпоративные события не совпадали с датой релиза. В то же время сотрудники используют накопленные дни оплачиваемого отпуска специально под открытие серверов игры.

Влияние «феномена GTA» признают даже в профессиональном спорте. Центровой команды НБА «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс заявил, что общая эффективность игроков лиги в ноябре «резко упадет» из-за новой игры. Аналогичные опасения высказывают спортивные аналитики в отношении Национальной футбольной лиги (NFL).

GTA 6 выходит спустя 13 лет после релиза пятой части франшизы и официально претендует на статус самого дорогого медиапродукта в истории человечества.