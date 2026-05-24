Мелочные корпораты: Rockstar и Nintendo сдвигают трейлеры назло инсайдерам

Весь май 2026 года фанаты Grand Theft Auto VI жили в режиме повышенного ожидания - и виной тому стала недавняя "утечка" от розничной сети Best Buy, которая, по слухам, раскрыла окно для выхода третьего трейлера и начала предзаказов. Сообщества принялись строить теории, перебирать даты, выдвигать догадки и гипотезы, а блогеры тем временем разгоняли хайп. Но дни шли, Rockstar хранила молчание, и вот, 24 мая, поклонники вновь получили пустой эфир - вместо долгожданного ролика в сети появилось резкое предупреждение от известного журналиста Рииса "KiwiTalkz" Рейли.

Вот совет инсайдерам касательно Rockstar и Nintendo… переставайте называть даты анонсов вплоть до дня и недели!! Велика вероятность, что это ударит по вам самим же из-за того, насколько они мелочны. Обе компании ненавидят утечки настолько, что меняют даты трейлеров и анонсов, чтобы выставить людей лжецами, - они так уже делали раньше, и сделают снова. Обе компании обожают элемент неожиданности.

Суть послания проста: чем громче инсайдеры называют конкретную дату или неделю, тем выше шанс, что Rockstar и Nintendo назло всё сломают. Их приоритет - внезапность для аудитории, а любой намёк на точный график воспринимается как вызов. Поэтому, даже если где-то действительно существует внутренний календарь анонсов, публичное называние дня недели почти гарантирует, что он будет сдвинут.

В итоге получается забавная ситуация: чем активнее фанаты требуют трейлер и строят теории на основе утечек, тем меньше шансов его увидеть в ближайшее время. Rockstar и Nintendo прекрасно чувствуют настроение аудитории и не боятся ломать ожидания просто потому, что могут себе это позволить. Так что, возможно, лучшая стратегия для всех, кто устал от пустых надежд, - перестать следить за инсайдерами. Рано или поздно трейлер всё равно выйдет. И наверняка в тот самый момент, когда вы о нём уже забудете.