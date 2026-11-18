Последние месяцы соцсети были завалены шутками о том, что 19 ноября офисы по всему миру опустеют, а экономика США потеряет миллиард долларов из-за внезапной «эпидемии» среди геймеров. Как выяснилось, дело вовсе не ограничивается мемами — масштабный опрос портала IGN показал, что пропустить работу в день релиза Grand Theft Auto 6 собирается почти каждый второй игрок.

В голосовании поучаствовали более 39 тысяч человек. По итогам подсчета 46,5% опрошенных признались, что не появятся на рабочем месте в четверг: одни подошли к вопросу ответственно и заранее оформили выходной, а другие решили просто сказаться больными. Остальные 53,3% оказались куда более дисциплинированными и пообещали провести день премьеры за рабочими задачами.

Итоговая статистика выглядит так:

Уже оформил или планирует взять оплачиваемый отгул — 38,3%.

— 38,3%. Собирается притвориться больным в день выхода игры — 8,2%.

— 8,2%. Пойдет на работу как обычно — 53,3%.

Такой ажиотаж легко объяснить: выход GTA 6 обещает стать главным событием десятилетия в игровой индустрии и перекрыть стартовые рекорды Grand Theft Auto 5, которая в 2013 году собрала $815 миллионов за первые сутки. С учетом выросшего ценника в $80 за базовое издание и $100 за расширенное, новый хит Rockstar Games вполне способен превзойти эти показатели. Игру уже высоко оценили и критики — проект получил восемь номинаций на премию The Game Awards, включая главную категорию «Игра года».

Первыми в Вайс-Сити отправятся жители Новой Зеландии — региональный запуск Grand Theft Auto 6 на консолях начнется уже сегодня.